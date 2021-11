Estudiantes del Colegio Secundario Sargento Cabral, de Villa Mitre, en Salta Capital, se manifestaron durante la mañana y tarde ayer denunciando que un docente acosa a niñas, niños y adolescentes. Dos madres hicieron labrar un acta en la institución en la que asentaron lo manifestado por sus hijas y pidieron a la dirección su intervención con el apartamiento del docente de las aulas. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta informó que el docente tomó licencia.

Las madres señalaron que esperan respuestas de la cartera de Educación y convocaron a más tutorxs de chicxs afectadxs, o a exestudiantes incluso, para realizar denuncias masivas. Una de las adolescentes informó que el lunes a las 18 se manifestarán junto a estudiantes del Colegio Scalabrini Ortíz, en el que también se denunciaron situacione similares, y otras instituciones educativas en la plaza 9 de Julio.

"Primero me decía que yo era linda, simpática, que me quedaría bien la minifalda. A eso me lo decía en horas libres, hasta la semana pasada", contó a Salta/12 una estudiante de 16 años que cursa 2º. Dijo que el docente les imparte matemáticas este año, "no lo conocíamos bien, nos daba clases virtuales".

Desde algunos meses, con la presencialidad, el profesor se presentó a las aulas frente a lxs estudiantes, varias niñas señalaron un "exceso de confianza" de este educador. Refirieron que a algunas estudiantes les "tocaba la cintura". "Siempre nos miraba de una mala forma, nos hacia pasar a las mismas chicas al pizarrón, los compañeros nos decían que nos miraba las piernas", aseveró otra estudiante del 5º año.

"Yo tengo la suerte de que mi mamá me cree, pero hay otros padres que no creen en sus hijxs", manifestó otra estudiante. Cuestionó que las autoridades de la institución pongan en duda su palabra porque son menores de edad. Además, la adolescente, preguntó qué pasará si el colegio no actúa y si ninguna autoridad lo hace ante casos de compañerxs que por diversas situaciones no tienen a familiares y adultxs que denuncien por ellxs.



"El profesor de matemáticas, Cristian Sandoval, enseña hace más de 30 años, hay varios casos de chicas extorsionadas amenazadas y acosadas", aseguró una estudiante.

La madre de una de las adolescentes contó a Salta/12 que hubo exestudiantes que al conocer la protesta se acercaron a la institución y manifestaron haber sufrido situaciones de acoso del mismo docente. "Una de las chicas desde 2017 se llevó matematicas porque no accedió a caprichos del profesor. Contó que le insinuaba miles de cosas. Muchas chicas no quieren dar la cara por vergüenza o porque no tienen apoyo de los padres. Somos muy pocos los padres que estamos acá", señaló.

"En el colegio piden pruebas. Los chicos dicen que el profesor les quitaba el celular. Verbalmente los acosaba pero no tenían como sacarle una foto. Hay chicos varones que dicen eso y que el profesor les pedia el pack (de fotos intímas)", señaló la madre.

"A las chicas les pedía fotos, las amenazaba. Si no hacen lo que él quiere las mandaba a rendir", añadió otra madre.



Y otra mujer dijo a Salta/12: "Nunca pensé que iba a vivir esto con este profesor". "Mi hija venía sufriendo esto y no me comentaba. (Esta semana) el profesor la intimidaba, ella tenía una evaluación, dice que él le veía las piernas, y la llamaba a cada rato. Es una chica a la que vi estudiando, que sabe la responsabilidad de ella pero me dijo que entregó la hoja en blanco", señaló la madre. Sostuvo que exigió al colegio que labren un acta y expuso esa situación, "dijeron que lo van a presentar al Ministerio de Educación", manifestó. "Yo sentía que alguien me miraba y me miraba de arriba abajo, no me dejaba hacer la evaluación en paz", añadió la adolescente.

El Ministerio de Educación aseguró, en respuesta a una consulta de Salta/12, que "alumnas del Colegio Sargento Cabral manifestaron sentirse intimidadas por la mirada del docente de matemática. El profesor ante esta situación pidió licencia. No existe una denuncia formal ni ante la institución ni ante la policía de ningún alumno ni padre. Solo existe esta manifestación".



"Queríamos que nos apoyen las personas que han sufrido acoso de parte de él. Uno confía en la institución para que resguarde a nuestros hijxs. Me expuso en un acta testimonial y expuse a mi hija. Ella tiene que volver al colegio. No tengo ninguna solución. No se pueden tapar tantas cosas. Hoy es mi hija, mañana la hija de otro y qué esperan", señaló la madre que dejó su testimonio en un acta. "No son dos casos o tres aislados", agregó.

Según lo que contaron estudiantes y madres, en la institución educativa les preguntaron a lxs chicxs cómo se sentían respecto al profesor cuestionado. Ese sentir de lxs chicxs se hizo notorio en la manifestación que hicieron en los dos turnos y que en la tarde incluso se trasladó a la vía pública.

"Que lo aparten y lo pongan en una situación que no tenga que trato con los chicos. Hace abuso de poder porque se siente resguardado por los directivos. Los chicos no van a mentir", expresó una de las madres.