Los Pumas no pudieron con Francia en el inicio de su gira europea, cayeron por 20-29 y estiraron su seguidilla de derrotas a siete, tras las seis concretadas en el Rugby Championship.

El conjunto dirigido por Mario Ledesma, que por momentos dominó el marcador, dio la cara en Saint Denis ante el XV del elenco local, que nunca pudo respirar tranquilo, aunque acabó imponiendo su potencial.

Tras una ajustada primera parte en la que los galos se fueron arriba por 9-7, fue el tiempo de los tries en el segundo período. Hubo dos por lado (Thibaud Flament y Peato Mauvaka por los locales, Tomás Cubelli y Mateo Carreras por Argentina) pero Francia supo rentabilizar mejor sus opciones.

En otros amistosos de la jornada, Nueva Zelanda e Inglaterra impusieron su poderío sobre Italia (47-9) y Tonga (69-3), respectivamente; mientras que Sudáfrica superó de manera apretada a Gales (23-18).

Los All Blacks tardaron en poner en marcha la maquinaria en el Olímpico de Roma. Más de media hora necesitataron para tomar el mando. Después, los neozelandeses no tuvieron piedad de Italia y llegaron a apoyar ocho tries. Tres más consiguió Inglaterra frente a Tonga. Sin su capitán, Owen Farrel, baja tras dar positivo por covid-19, el XV de la Rosa vapuleó a un rival que poco pudo hacer.

Sudáfrica, la campeona mundial, sufrió por su parte para ganar a Gales en Cardiff, donde no vencía desde 2013. El único try del duro partido, obra de Malcolm Marx, acabó por decantar la balanza.

Irlanda, mientras tanto, uno de los próximos rivales de Los Pumas, vapueló en Dublín a Japón, por 60-5.

Los próximos partidos de la Argentina serán el sábado 13, a las 9, ante Italia, y el domingo 21, desde las 10:15, con Irlanda.