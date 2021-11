A 42 años de la revolución en Nicaragua, Daniel Ortega vuelve por octava vez a ser candidato a la Presidencia en su país. Sus viejos compañeros guerrilleros ya no lo acompañan y en muchos casos lo acusan de haberse convertido en un dictador.



Los nueve comandantes de la Revolución Sandinista que dirigieron Nicaragua entre 1979 y 1990 surgieron de las tres tendencias que tenía entonces el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La unificación bajo una dirección única se produjo antes del triunfo y fue clave para el derrocamiento de Anastasio Somoza.

La tendencia “tercerista” era la más importante por el número de guerrilleros que aportó a la lucha, la cantidad de armas que tenía y el apoyo internacional. De esta surgieron: Daniel Ortega, su hermano Humberto Ortega, más tarde jefe del Ejército de Nicaragua, y Víctor Tirado López, veterano guerrillero y fundador del FSLN que jugó un papel importante en las montañas del país, reclutando y organizando campesinos para la insurrección.

La segunda era la tendencia proletaria que integraban Jaime Wheelock, Luis Carrión y Carlos Núñez.

La otra tendencia, denominada de Guerra Popular Prolongada (GPP) fue la que estuvo más tiempo combatiendo en las montañas y la integraban Henry Ruiz, Tomás Borge y Bayardo Arce.

Humberto Ortega, el hermano

Humberto Ortega de 74 años declaró hace tres meses en una entrevista en CNN desde Costa Rica que si se quiere contribuir a la paz el presidente debería poner en libertad “a los presos políticos".

La respuesta de Daniel Ortega no se tardó, y sin nombrarlo, le reprochó públicamente a su hermano sus declaraciones. “Algunos traidores y vendepatrias que en algún momento con mucha autoridad dijeron que en Nicaragua iban a faltar postes para colgar a los ricos, ahora nos reclaman que liberemos a terroristas. Eso no pasará”.

Humberto Ortega está distanciado de su hermano desde 2006, lo que se profundizó en 2018 cuando en el marco de las protestas sociales le reclamó públicamente que adelantara las elecciones y desmantelara los grupos paramilitares. Durante esos incidentes, murieron 350 personas y más de 2000 fueron heridas.

Junto a su hermano Daniel lideró la corriente político militar más importante del FSLN que fue determinante en el derrocamiento de Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, Huberto fue fundador y primer jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS) -creado con base en los guerrilleros sandinistas- y ostentó el cargo de Ministro de Defensa en el gobierno revolucionario de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985) y en la presidencia de su hermano Daniel Ortega (1985-1990).

Tras la pérdida del poder, en las elecciones del 25 de febrero de 1990, por parte del FSLN ante Violeta Barrios de Chamorro, Humberto Ortega siguió al frente del ejército, dirigiendo la etapa de reducción, despolitización y profesionalización, convirtiéndolo en el Ejército de Nicaragua basado en la Constitución.

En 1995 deja sus responsabilidades militares y políticas dedicándose en exclusiva a sus negocios y a la escritura.

Tirado López, el fundador

Víctor Tirado López nació en Sinaloa, México, en 1940 y es el único sobreviviente de los fundadores del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). Según Tirado, la revolución sandinista “ética y transparente duró desde 1963 a 1994 y luego terminó”. Durante muchos años fue muy crítico de la conducción de Daniel Ortega en diversos medios de prensa.

A pesar de su distanciamiento, en el año 2018 sorprendió su participación en un acto de conmemoración del Día de los Trabajadores con Daniel Ortega. Pocos días antes se había desatado una violenta represión contra diversos sectores que protestaban contra el gobierno. Su hijo aseguró que Daniel Ortega visitó a su padre en su casa y aprovechándose de la condición mental en que se encuentra, fruto de la pérdida de memoria, lo engañó y lo trasladó para subir al escenario.

En su adolescencia, Víctor Tirado había militado en el Partido Comunista Mexicano, pero en 1963 viajó a Nicaragua junto a Carlos Fonseca, líder y fundador del FSLN para sumarse a la guerrilla. Allí combatió, fue detenido junto a Fonseca y luego expulsado a México.

Recibió entrenamiento militar en Cuba y retornó a la lucha guerrillera en las montañas en Nicaragua. Durante más de quince años fue parte de la corriente “tercerista”, de la que formaban a su vez parte Daniel y Humberto Ortega y que, de las tres tendencias, era la más moderada.

Tras la caída de Anastasio Somoza y el triunfo sandinista, Víctor Tirado fue el único de los nueve comandantes que no tuvo un cargo en el gobierno. Durante la primera década de gobierno participó activamente en la articulación de las organizaciones campesinas y obreras aliadas del FSLN a través de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).

En 1997 fue Diputado por el FSLN al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Tiempo después se sumó junto a otros ex comandantes al Movimiento de Renovación Sandinista que fue una escisión del FSLN.

Jaime Wheelock, de la tendencia proletaria

Jaime Wheelock Román tiene 75 años y es otro de los comandantes que le dio la espalda al “régimen”. “Una de las opciones que tiene Daniel Ortega es renunciar y actuar como estadista”, aseguró el ex comandante frente a las cámaras de televisión luego de las protestas de 2018. "En otros países, por mucho menos de lo que ha pasado aquí, los presidentes renuncian. Donde hay 500 muertos Ortega debe saber que una de las opciones que tiene es renunciar, si quiere actuar como un estadista y no destrozar el país", afirmó.

“Veo dos caminos: el de la confrontación, que es el que llevamos, donde todo mundo es terrorista o golpista, y otro camino que le lleva a actuar como estadista, reconociendo que eso no es así, que hay que resolver este problema a través del diálogo, para buscar una salida política que ponga al país en un curso de concordia nacional”.

Cuatro meses después de estas declaraciones el gobierno sandinista tomó represalias. El 14 de diciembre de 2018, las instalaciones de la ONG Instituto para la Democracia (IPADE) que presidía Wheelock fueron asaltadas por agentes policiales que realizaron un allanamiento sin orden judicial y clausuraron la institución. El local fue entregado al Ministerio de Salud. Dos años después, el propio Daniel Ortega inauguró en ese mismo local el Centro Nacional de Diabetes ilegalizando definitivamente a la organización no gubernamental.

Wheelock había integrado al FLSN en 1967 y tiempo después estudió en Chile sociología y abogacía. A su retorno pasó a integrar la Dirección Nacional en la clandestinidad desde 1973. Considerado un intelectual brillante, fue el ideólogo de la tendencia proletaria.

Con el triunfo de la Revolución en 1979 se convirtió en ministro de Agricultura y Reforma Agraria y tuvo a su cargo el reparto de tierras confiscadas.

Luego de perder las elecciones en 1990, Wheelock obtuvo una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard y pasó a dirigir la ONG IPADE. Esta organización fue creada por los sandinistas antes de entregar el gobierno en 1990 como un canal de apoyo para la estructura del partido. Wheelock es señalado de ser uno de los artífices de la llamada "piñata", como se denominó la apropiación que hizo el sandinismo de propiedades confiscadas antes de que abandonaran el poder el 25 de abril de 1990.

Carrión, el exiliado

Luis Carrión, de 69 años, informó el pasado 23 de junio en su cuenta de Twitter que se había exiliado ya que había sobre él una orden de captura. “Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y por la libertad de los presos políticos”, escribió.

Nacido en el seno de una de las familias más ricas de Nicaragua estudió en colegios privados y se graduó en Estados Unidos. Siendo joven se vinculó a los movimientos cristianos de base en Nicaragua y desde ahí se incorporó a la lucha guerrillera. Con 33 años se convirtió en el comandante más joven de los nueve que lideraron la insurrección sandinista que en 1979 derrocó a Somoza.

Carrión fue el primer viceministro del Interior de la etapa revolucionaria (1979-1990), y fue el segundo comandante en jefe del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), posterior Ejército de Nicaragua, solamente detrás del excomandante en jefe Humberto Ortega, y por delante de uno de los fundadores del FSLN Tomás Borge. Tras la derrota de los sandinistas en las elecciones de 1990, Carrión, quien también fue ministro de Economía, Industria y Comercio, se separó del FSLN y fue uno de los fundadores del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Ha sido un férreo opositor a lo que considera es “la desnaturalización de la revolución y una dictadura” que ha instalado Daniel Ortega.

Ruiz, el Comandante Modesto

Henry Ruiz tiene 81 años y es conocido como el Comandante “Modesto”, apodo que obtuvo de su compañeros de guerrilla que lo visualizaban como un hombre íntegro. Es una leyenda del sandinismo y un guerrillero considerado mítico por los años que estuvo combatiendo en la montaña.

Ruiz considera que en la actualidad hay “una dictadura desgraciada liderada por Ortega" que a su criterio es "la antítesis más horrible" de la revolución de la cual fue parte.

Según él, la revolución sandinista se quedó en el intento. "Nosotros no derrotamos al somocismo. La doctrina no la derrotamos", dice retirado ya de la vida política. "La revolución era para acabar con el somocismo, pero fuimos condescendientes con la corrupción que se daba en el gobierno, con el culto a la personalidad. Sobre el somocismo se montó el orteguismo. Daniel Ortega es un producto de lo que no fue la revolución".

Nacido en una familia muy pobre de Nicaragua, se vinculó inicialmente al Partido Socialista donde obtuvo una beca para estudiar en la URSS. Allí, estrecha relaciones políticas con el sandinismo y en 1968 se integra a la lucha armada previa formación en Cuba. Fue enviado a organizar la guerrilla en la zona norte del país y llegó a ser el máximo responsable de la montaña y miembro de la Dirección Nacional del FSLN en la clandestinidad.

Después del triunfo de la revolución, fue Ministro de Planificación de 1979 a 1985 cuando se convirtió en Ministro de Cooperación Exterior. En esa época fue nombrado tesorero del FSLN Posteriormente se alejó de la organización uniéndose al ex vicepresidente Sergio Ramírez y la comandante Dora María Tellez para liderar el Movimiento de Renovación Sandinista. Según él “la revolución hizo aguas en 1990”.

Bayardo Arce, el aliado

Bayardo Arce Castaño tiene 71 años y es el único ex comandante que respalda a Daniel Ortega. Desde hace 15 años es el asesor económico de la Presidencia siendo el vínculo entre el sector privado y el gobierno.

Luego de la derrota electoral de los sandinistas en 1990, Arce quedó a cargo del llamado patrimonio del FSLN. Popularmente conocido como “la piñata”, se trató del reparto de bienes inmuebles, recursos financieros, acciones en sociedades, empresas y otros bienes muebles que fueron tomados del Estado para el partido. Muchos de estos bienes habían sido expropiados a personas vinculadas al somocismo que huyeron del país con el triunfo de la Revolución. Pero estos activos no pasaron al estado, sino que fueron administrados por el FSLN. Se crearon al menos 44 empresas que respondían a intereses del sandinismo que fueron puestas a nombres de personas integrantes del partido.

En diciembre del 2020 la Unión Europea decidió congelar todos sus activos ya que "en su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua".

A partir del triunfo de la revolución, Arce se desempeñó como Coordinador de la Comisión Política de la Dirección Nacional del FSLN hasta 1984, fecha a partir de la cual fue nombrado vice-coordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional y del Consejo de Estado. Fue electo Miembro de la Dirección Nacional en el Primer Congreso del FSLN en 1991 y fue reelecto en el Congreso de 1994 hasta 1998, año en que renunció a reelegirse en dicho cargo.

Fue presidente de la junta directiva de Editorial “El Amanecer” y del Consejo Editorial del Diario Barricada entre 1990 y 1995. En 1996 fue electo diputado nacional por su partido.

Desde 1990 hasta el 2000 también se desempeñó como presidente de la junta directiva de Radio Comunicaciones Nicaragüenses S.A. (Radio Sandino). Actualmente es diputado por el FSLN y miembro del Consejo Editorial de la Revista Visión Sandinista.

Dos de los ex comandantes ya fallecieron: Carlos Nuñez en 1990 y Tomás Borge en 2012.

*Agencia Regional de Noticias.