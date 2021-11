Marcelo Lewandowski, candidato a Senador Nacional por el Frente de Todos, visitó ayer las localidades santafesinas de Coronel Domínguez y Carmen del Sauce en el marco de su campaña electoral. “La mejor manera de conocer los problemas es caminando la provincia y estando en cada departamento. Hice en campaña lo mismo que en la senaduría del Departamento Rosario: no olvidarme de los pueblos y ciudades y recorrerlos para tener contacto con la gente”, sostuvo y agregó: “Es lindo Santa Fe para hacer turismo pero para gestionar hay que vivir acá y caminarla todos los días, no solo en pandemia. Buenos Aires es para sesionar y golpear las puertas necesarias”, en clara alusión a los candidatos de Juntos por el Cambio que no tienen domicilio en la provincia, como Carolina Losada y Luciano Laspina.

Durante su visita, el senador provincial aseguró que “queremos seguir trabajando en equipo como lo está haciendo la Provincia, sin distinguir colores políticos o el tamaño de las localidades". Además, consideró que "la producción que tiene Santa Fe es el modelo que tenemos que llevar adelante en todo el país: con producción, fomento a las Pymes, brindar créditos productivos, obra pública y que el campo desarrolle todo su potencial”. Además, confió que "con educación, capacitación y empleo vamos a ir solucionando los problemas y sacando a nuestra gente de la pobreza”.