Unos 10 mil fanáticos del Barcelona asistieron este lunes en el estadio Nou Camp a la presentación oficial de Xavi Hernández como nuevo entrenador del club catalán en la que la leyenda "culé" se planteó "reflotar la nave del barcelonismo". El flamante técnico reconoció que le hubiera gustado dirigir a Lionel Messi y contó que el astro argentino le escribió para desearle buena suerte.

"Mi ADN-Barca no ha cambiado. Este es un sueño hecho realidad. Vuelvo con la máxima responsabilidad de ser el entrenador del primer equipo, hay que trabajar y poner orden. El desgaste será tremendo y la presión muy bestial", dijo Xavi en sus primeras palabras durante una entrevista con el canal oficial del Barcelona.

El entrenador, que reemplazará a Ronald Koeman, subrayó que "el objetivo es reflotar la nave del barcelonismo, disfrutar y ganar. El Barça es mi casa y tengo muchas ganas de afrontar este reto. Es un momento delicado en lo económico y deportivo, pero estoy preparado, junto a mi equipo de trabajo", explicó el ex mediocampista.

"Mi ADN Barça no ha cambiado: quiero tener la pelota siempre, la idea se mantiene, apretar arriba, tener un Barça alegre e intenso... tenemos que recuperar muchas cosas. Hay equipo y una generación de jóvenes que sube con mucha fuerza", agregó el DT, que debutará de manera oficial el sábado 20 en el derbi catalán ante el Espanyol, en un choque que se llevará a cabo en el Camp Nou.



Cuando lo consultaron si lamentaba la partida de Messi a mitad de año y no poder dirigirlo, Xavi no dudó en asegurarlo, aunque intentó minimizar el impacto que podría tener esa respuesta de cara a la dirigencia que lo contrató. "También me hubiera gustado entrenar a Eto'o y a Ronaldinho, pero Messi me ha escrito y hemos bromeado, como siempre", expresó el técnico, que volvió a pisar este lunes el estadio del Barcelona tras despedirse como jugador en 2015, luego de 17 temporadas en el primer equipo.

"Es una ventaja conocer al club para saber qué les puede pasar por la cabeza a los jugadores. Sé de la exigencia y de las críticas que tendré. Mi primer mensaje como entrenador es que estoy para ayudarlos. Les exigiré mucho también. Es una ventaja conocer a Busquets, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba y Ter Stegen. Sé dónde les debo apretar y los puntos débiles que pueden tener. Es una ventaja, igual que también lo fue en el Al-Sadd", finalizó Xavi al término de su presentación oficial en el Barcelona.