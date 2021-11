Cines

007: SIN TIEMPO PARA MORIR

Con Daniel Craig y Rami Malek. Dir: Cary Joji Fukunaga. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 18.55, 22.20 hs.

ASIA

Con Shira Haas y Alena Yiv. Dir: Ruthy Pribar. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 20.00 hs.

DÍOS MÍO, ¿Y AHORA QUÉ HEMOS HECHO?

Con Christian Clavier y Chantal Lauby. Dir: Philippe de Chauveron. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.30, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 17.20, 19.35 hs.

DUNA

Con Timothée Chalamet y Zendaya. Dir: Denise Villeneuve. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10 hs.

Cinépolis: Cas: 19.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 16.20, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 18.45 hs.

Showcase: Cas: 15.25 hs. Sub: 15.45, 18.45, 19.05, 22.05, 22.25 hs.

EL CASO COLLINI

Con Elyas M'Barek y Franco Nero. Dir: Marco Kreuzpaintner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.40 hs.

ESPÍRITUS OSCUROS

Con Keri Russell y Jesse Plemons. Dir: Scott Cooper. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 14.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.00, 22.40 hs.

Showcase: Sub: 22.00 hs.

ETERNALS

Con Angelina Jolie y Richard Madden. Dir: Chloé Zhao. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 16.30 hs. Sub: 19.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.10, 18.30 hs. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 15.20, 18.40, 22.15 hs. 2D Cas: 15.45, 19.10, 19.45, 22.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs. 2D Cas con sub: 16.30 hs.

Hoyts: 3D Cas: 17.30 hs. 3D Sub: 14.00, 19.00, 21.00 hs. 2D Cas: 15.00, 16.50, 22.30 hs. 2D Sub: 13.30, 18.30, 20.15, 22.00 hs. 2D Cas con sub: 15.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 17.30, 20.45, 22.00 hs. Sub: 15.40, 18.45, 21.40 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 15.10, 15.30, 16.50, 17.50, 18.30, 18.50, 20.15, 21.15, 22.15 hs. Sub: 14.50, 15.50, 17.10, 18.10, 19.10, 20.35, 21.35, 21.55, 22.35 hs. Cas con sub: 15.40 hs.

HALLOWEEN KILLS

Con Jamie Lee Curtis y Judy Greer. Dir: David Gordon Green. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.10 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

LOS LOCOS ADAMS 2

Animación. Dir: Greg Tiernan. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30 hs.

Showcase: Cas: 14.55, 17.15 hs.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Con Noémie Merlant y Adèle Haenel. Dir: Céline Sciamma. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20 hs.

ROCK DOG 2: RENACE UNA ESTRELLA

Animación. Dir: Mark Baldo. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.30, 16.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.20, 17.30 hs.

Showcase: Cas: 14.40 hs.

RON DA ERROR

Animación. Dir: Sarah Smith y Jean-Philippe Vine. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: Cas: 17.30, 16.00, 18.15 hs.

Hoyts: Cas: 15.20, 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.00, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 17.25, 20.00 hs.

TERREMOTO 8.5

Con Ha Jung-woo y Lee Byung-hun. Dir: Kim Byung-seo y Lee Hey-jun. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.35 hs.

VENOM 2: CARNAGE LIBERADO

Con Tom Hardy y Woody Harrelson. Dir: Andy Serkis. SAM 13 años.

Cinépolis: 2D Cas: 14.15, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 20.30 hs. Sub: 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 16.55, 19.20, 21.50 hs. Sub: 15.00, 19.45, 22.10 hs.

YO NENA, YO PRINCESA

Documental. Dir: María Aramburu y Valeria Paván.

Hoyts: Cas: 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Anfimug Vol 2. Psicodelia para el Pueblo. El Movimiento Unión Groove realizará un show de tres horas con Latelonius, Kunyaza, Chokeenbici, Suave Lomito y Triga Nigga. Vie 12, a las 19 hs.

ANFITEATRO PARQUE DE ESPAÑA

Av. Arturo Illia 1200.

Julián Venegas + Julián Rossi. Concierto presentación de Río Arriba de Venegas e Inextinguible de Rossi, a orillas del río Paraná. Vie 12, a las 20.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Ber Stinco. Junto a su banda, La Asociación Santafesina del Rifle, el reconocido cantante y compositor repasa su repertorio. Hoy, a las 21 hs.

Fer Paziencia. El artista rosarino presenta las canciones de su proyecto solista "Rollo Pamapa". Mañana, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Indios de Ahora. La banda regresa a Rosario con nueva formación: Axel Sanagua, Lautaro Ferreira y Lucas Ghione. Dom 21, a las 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Festival BlueArt. El sello discográfico celebra sus 20 años con las actuaciones de Ernesto Jodos, Rocío Giménez López, Pablo Socolsky y Mariano Ruggieri. Dom 21, a las 20 hs. Anticipadas en Paraphernalia (Rioja 1070).

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Federico Pecchia. El compositor y guitarrista presenta "Agradecido", su nuevo material. Sáb 13, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Ivan Rutkauskas y Marcelo Ayub. Dúo de pianos. Hoy, a las 20 hs.

La Beriso. La banda liderada por “Rolo” Sartorio regresa a Rosario para brindar un concierto con todos los éxitos de su carrera. Mañana, a las 20 hs.

Q' Lokura. Nicolas Sattler, Chino Herrera y su banda presentan su último material discográfico "Mundo Streaming". Vie 12, a las 20.30 hs.

Canticuenticos. El reconocido grupo santafesino de música para toda la familia vuelve a Rosario. Sáb 13, a las 15.30 hs.

ESTACIÓN EMBARCADEROS

Velez Sarsfield 164.

Orquesta Utópica + Grupo Bien Pulenta Trío. El Centro Cultural Casa del Tango presenta un ciclo que reúne a los mejor del movimiento tanguero local. Sáb 13, a las 20 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Tenga pa´l envido + Leo Rolón y los socios del rock. Las dos bandas se presentan en el marco del ciclo Jueves en Primavera. Jue 11, a las 20 hs.

Murió de Asco. La banda rosarina festeja sus 30 años. Vie 12, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Quarrymen. La banda rosarina tributo a The Beatles repasará clásicos de la banda ingles junto a un ensamble de cuerdas, bajo la dirección de Paolo Ferrara. Vie 19, a las 21 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

San Telmo Lounge. La banda rosarina de tango fusión presenta su séptimo disco “Tango Animal”. Vie 12 y sáb 13, a las 20 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Pablikoman + Tuerto. Los dos exponentes del hip hop local se presentan a un doble show. Mañana, a las 21 hs.

Adrián Abonizio y La Máquina Invisible. El consagrado compositor de la trova rosarina junta fuerzas con el novedoso grupo para presentar Ciudad Malandrina. Vie 12, a las 20.30 hs.

Kabusacki + Sevilla + Pietrafesa + Samalea. Tres guitarristas y un baterista para una hora y media de canciones propias y ajenas. Sáb 13, a las 21 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Tres empanadas. Comedia dirigida y protagonizada por Flavio Mendoza junto a Florencia de la V y Juan Pablo Geretto. Vie 12 y sáb 13, a las 20.30 hs.

Musicales en Concierto. Obra de teatro musical bajo la batuta de Ángel Mahler e interpretado por Cecilia Milone y Juan Rodó. Vie 19, a las 20.30 hs. Sáb 20, a las 21.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Ansaldi vs. Gioia. Comedia basada en la compleja amistad de dos seres con notorias diferencias y que recorre episodios de su larga vida en común. Con Liliana Gioia y Héctor Ansaldi. Sáb de nov, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Corte de Los Milagros. En una degradada zona del París medieval un grupo de indigentes recorren a modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus destinos. Con Sebastián Arriete y Exequiel Orteu. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib. Vie de nov, a las 21 hs.

Danza en pie de agua y viento. Trama húmeda vuelta danza, cuerpos de río que enlazan el llanto ancestral de la tierra, huecos de memoria que habitan nuestro universo simbólico. Compañía "Árbol Azul". Sáb de nov, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

La Moisés. Un acto de fe. Una santa pagana se instala en el barrio Refinería donde recibe diariamente a cientos de seguidores que llevan plegarias y ofrendas. Comedia dramática escrita y dirigida por Maru Lorenzo y Vicky Olgado. Jue 18, a las 20 hs.

Fantástico bailable. Proyecto que aborda la historia personal de un grupo de personas mayores de 60 años a partir de sus experiencias con la música y la danza. Dir: Paula Manaker. Vie 12 y sáb 13, a las 20 hs.

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de nov, a las 20 hs.

La Moribunda. Dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Mientras esperan su muerte, se permiten jugar con el tiempo. Con Leandro Doti y Aquiles Pelanda. Vie de nov, a las 21 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Escenas Miserables. Adaptación de Woyzeck de Georg Buchner. Un femicidio que nos interpela y en dónde decidimos poner la tensión dramática. Con Julieta Ferreyra y Sol Garcia Casanovas. Dir: Judith Ganón. Jue 11, a las 21 hs.

La máquina de ser feliz. Tres entrañables personajes shakesperianos se encuentran y se rebelan contra el destino impuesto por el autor. Con Soledad Murguía, Natalia Esquenazi y David Gastelú. Dramaturgia y dirección: Carolina Hall. Sáb 13, a las 15 hs.