El vínculo entre el Ejecutivo municipal y los taxistas no parece pasar por su mejor momento: el intendente Pablo Javkin ya había cuestionado la falta de unidades en las calles y hasta advirtió con sanciones, algo que no cayó muy bien en los tacheros. En un nuevo capítulo de esta pelea, ayer los titulares de taxis presentaron ante la comisión de Servicios Públicos un pedido de aumento de la tarifa en el orden del 40% como forma de actualización en el marco de una “emergencia”. Sin embargo, el Ejecutivo municipal ya le bajó el pulgar pidió que antes deben mejorar el servicio que ofrecen. “No están dadas las condiciones para poder tener un aumento de tarifa. Necesitamos que mejore el servicio para discutir eso. Hoy es cara la tarifa para el servicio que estamos teniendo ”, contestó el concejal oficialista sostuvo Fabricio Fiatti.

Los taxistas argumentan que el último estudio de costos de mayo arrojó un desfasaje del 70% entre la tarifa real y la que debería cobrarse. “El estudio de costos tiene parámetros como las horas que deben prestar cada unidad, y es el Ejecutivo exige que se haga. Además, "dimos la renovación de las unidades tienen una prórroga de la vigencia".

Por último, Fiatti recalcó en LT8: “Rosario tiene una tarifa alta y la votamos pocos meses atrás”. Se refiere al aumento del 30% que comenzó a regir el 1 ° de julio. Todo esto se da en medio de un aumento de chapas en el orden de las 500, para completar unas 5.000 totales ante la falta de unidades en la calle.

La pelea viene desde hace un tiempo y ayer la reeditó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario, Mario Cesca, quien cuestionó al intendente y lo acusó de actuar “de manera intempestiva y autoritaria”. El dirigente le quitó responsabilidad a los taxistas por la falta de unidades y cuestionó que se los acusara de eso. “Estamos creciendo a tasas chinas. Más allá de que la situación es difícil, estamos a niveles de 2008, sobre todo fin de semana a la noche. Veníamos de una pandemia. Pero no se puede darle latigazos, como si la sanción resuelve el problema. No damos a basto”, sostuvo .

Según explica, al no haber mucha frecuencia de colectivos, la gente se vuelca al taxi y por eso no hay unidades. También suma como factor de mayor demanda la puesta en funcionamiento de la ordenanza de alcoholemia cero, y la inseguridad. “Hay choferes que se murieron en la pandemia y muchos se fueron del sistema. No son muchos los que se quieren subir a un taxi y meterse a un barrio que nadie se quiere meter”, agregó.

“Esto se soluciona con diálogo. El intendente te atiende por WhatsApp. Ninguna reunión presencial porque tiene miedo a contagiarse con nosotros. El intendente dice que la relación con nosotros es insostenible”, disparó Cesca.

El Ejecutivo acaba de habilitar 500 licencias más para sumar al sistema. Respecto a eso, Cesca sostuvo: “Si bueno, más chapas, pero también está el aumento”. Es que se coló en la discusión un nuevo pedido de aumento de tarifa, algo que ya rechazó el Ejecutivo dado que en julio se actualizó en un 30%. “Si vamos hacer el esfuerzo de no aumentar la tarifa, o poco, de alguna manera nos tienen que dar una mano”, sostuvo.