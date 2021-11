El tenista Juan Manuel Cerúndolo estuvo lejos de su nivel y perdió este martes con el estadounidense Brandon Nakashima por 4-1, 3-4 (3), 4-1 y 4-0 en un partido del Grupo A que inauguró el Next Gen Finals, el torneo Sub 21 que se desarrolla en Milán, Italia, y que tendrá en acción más tarde a su compatriota Sebastián Báez ante el local Lorenzo Musetti, no antes de las 15.30 (televisa ESPN).

Cerúndolo, ubicado en el puesto 91 del ránking mundial de la ATP, perdió con Nakashima (63º) luego de una hora y media en el estadio multiuso Allianz Cloud, sobre superficie rápida y bajo techo.

El porteño, quien comenzó el año en el puesto 341 y protagonizó un gran ascenso que lo llevó al casillero 85 en el que figuró hasta la semana pasada, pagó caro su inexperiencia en canchas duras, con apenas cinco partidos como profesional en su carrera.

Su próximo compromiso será este miércoles ante el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (32º).

El Next Gen Finales, que cumple su cuarta edición, siempre en Milán, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets pero siendo estos de cuatro juegos. Además, tiene punto de oro cuando el marcador llega a 40-40, un tiebreak si se llega al 3-3.

El certamen consta de dos grupos de cuatro jugadores cada uno y los dos primeros de cada zona avanzarán a semifinales. En el A, están Cerúndolo, Nakashima, Alcaraz y el danés Holger Rune (118°). En el B, Báez (111º), el estadounidense Sebastian Korda (39°), el italiano Lorenzo Musetti (67°) y el francés Hugo Gaston (103°).