La candidata a legisladora Cynthia Hotton hizo un comentario transodiante sobre la actriz Florencia de la V. “Yo no soy igual que Florencia De la V, aunque ella quiera decirlo y muchos la defiendan. No soy igual”, dijo la representante de Valores Para Mi País.

En una entrevista, Hotton dijo estar de acuerdo con que “cada uno decida cuál es su identidad”. “El tema es hasta dónde llega la ley (de Identidad de Género)”, afirmó.

“Yo no soy igual que Florencia De la V, aunque ella quiera decirlo y muchos la defiendan. No soy igual. Y no quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres, desde un lugar de mujer, porque eso me corresponde a mí”, sostuvo la candidata.

Según Hotton, “hay que llegar al sentido común, si alguien más quiere llamarse mujer, ponele otro título o a mí dame otro título”. “¿Quieren que me llame hembra? Me llamo hembra -profirió-. ¿Qué tengo que decir? ¿Que yo soy mujer con ovarios? Si me dicen que un hombre quiere ser mujer, yo necesito una palabra distinta”.

Por su parte, Florencia de la V respondió: “Este tipo de comentarios, de una persona que se está postulando para un cargo legislativo, dejan bastante que desear. Pero necesito tomarme mi tiempo y mañana le voy a contestar”.