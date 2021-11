El Festival Capital, con origen en la ciudad de La Plata, desembarca por primera vez en territorio porteño. En esta tercera edición, busca darle lugar a “las principales voces de la actualidad y a nuevas expresiones artísticas protagonistas de esta nueva época”. Por eso, convivirán en un mismo escenario artistas como Acru, la última revelación del rap y freestyle local, y una referente del hip hop vieja escuela, Sara Hebe. “Es una programación bastante ecléctica y además también está pensada en la diversidad de géneros y orientada a un público joven”, resalta Nacha Morales, una de las organizadoras del festival. El evento se realizará durante dos jornadas en el patio de Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), a partir de las 18. Se presentarán en esta edición Eruca Sativa, Palta & The Mood y Terapia (jueves 11 de noviembre), y Sara Hebe, Acru, Peces Raros, Clara Cava, Marina Fages, 1915 y el trapero uruguayo Pekeño 77 (viernes 19 de noviembre).



El encuentro se da en un contexto de apertura casi total de actividades culturales en ámbitos públicos y privados de todo el país, ya sean al aire libre o en espacios cerrados. Una especie de primavera musical post pandemia. Para Cruz Hunkeler, guitarrista y cantante de 1915, “es fundamental esta apertura porque venimos de una crisis muy fuerte de la cultura, por la obligatoriedad que hubo de cerrar los lugares, algo que significó un perjuicio tremendo para todas las personas que nos dedicamos a esto”. “Es una inmensa alegría que vuelva todo a cierta normalidad y que se pueda disfrutar con amigos sin tener miedo”, señala Hunkeler. En la misma línea, la cantante, guitarrista y compositora Marina Fages sostiene: “Estoy muy contenta que vuelva todo, pero obviamente hay que seguir cuidándonos. Hay que aprovechar el verano, que hace que todo esto sea posible”.

Antes de la pandemia, en 2019, el festival tuvo su primera edición en la República de Los Niños, en La Plata, con la asistencia de más de 14 mil personas. El año pasado, ante la imposibilidad de la presencia de público, se realizaron una serie de sesiones de música para plataformas digitales como YouTube. “La intención es empezar a federalizar el festival y mostrar lo que pasa en La Plata, que es una ciudad cultural”, cuenta Morales, a la vez que celebra “la presencia escénica y potencia de todos los artistas de esta edición”. La idea también es que sea un espacio en el que confluyan distintas disciplinas, como las artes visuales, el diseño y la fotografía.

Peces Raros es la única banda que dijo presente en las tres ediciones. En esta oportunidad, acaban de publicar su cuarto disco, Dogma (2021), un trabajo que sigue explorando en el techno-rock, pero que esta vez encuentra un registro más melódico y cancionero. “Queríamos ver si podíamos lograr mantener el tipo de estética y discurso que veníamos trabajando, bien de la electrónica, pero hacer una síntesis más pop en las canciones y las ideas melódicas”, cuenta Marco Viera, una de las cabezas creativas de la banda platense. “Lo primero que cambió fue el método de producción y grabación. Primero maquetamos todas las canciones con Lucio (Consolo) y yo en las computadoras y armamos todo el arreglo general, y fuimos con eso al estudio. Este disco fue más producido en la computadora, sin tanto ensayo, y lo resolvimos en el estudio con el productor”, precisa el músico.

“Nos gusta mucho lo que hace 1915 y compartir con esas personas siempre es muy grato. Este festival tiende a nuclear mundos sonoros, escenas y públicos. El festival no tiene miedo en fusionar y poner en una misma tarde a artistas de diferentes escenas”, dice Viera, y confiesa su “ansiedad” por volver a tocar en “un escenario grande después de tanto tiempo y que la gente pueda bailar”. En el caso de 1915, Hunkeler adelanta que están preparando una lista con canciones de Bandera (2018) y Los años futuros (2020). “Es una lista bastante explosiva. Las canciones las hacemos bastantes distintas y hay segmentos improvisados, tienen otra energía en vivo”, cuenta el cantante y compositor de esta banda de pop-rock con influencias de Parcels, Spinetta y Los Abuelos de la Nada. “Me encanta la mixtura del festival y conozco a casi todos los proyectos que participan. Siento que el público joven no hace distinciones estilísticas y están abiertos a ver un show de hip hop, de rock y otras expresiones”, entiende Hunkeler. “Me interesa la junta rock y trap, y está bueno que en el escenario vayan sucediendo cosas distintas, porque a mí me gustan muchos estilos de música”, suma, por su parte, Marina Fages, que se presentará con su banda completa, “a pleno con el hardcore punk pop”.