El Gobierno de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas SA (Assa), mejora el acceso al agua potable en un sector de barrio Toba de la ciudad de Rosario, que por sus características no tiene posibilidad de acceder al servicio a través de la red formal de cañerías. Se trata de un asentamiento ubicado al oeste de calle Rouillón y al sur de Aborígenes Argentinos, donde la empresa está instalando 18 canillas públicas, en una tarea conjunta con la Municipalidad de Rosario. Las canillas permitirán acceder a agua potable para usos esenciales, bebida, cocción, higiene personal, a unos 1.200 habitantes de ese sector. Se trata de una zona que no tiene calles ni veredas, solo estrechos pasillos, por lo que no es posible tender cañerías reglamentarias. Cabe destacar que el resto del barrio, aproximadamente un 90 %, accede al agua potable a través de la red de cañerías abastecida por Assa. Durante una recorrida realizada por la zona de los trabajos, el miembro del Directorio de Assa, Juan Manuel Costantini, destacó la importancia de la iniciativa pública "para que los vecinos y vecinas del sector, que no está consolidado y no cuenta con servicio normal, puedan acceder a agua potable y segura. Este es un trabajo en conjunto de todo el equipo de Aguas Santafesinas con el compromiso que tenemos tanto en los barrios consolidados como en los no consolidados o más humildes, para que un recurso tan esencial llegue a todas las casas de Rosario”. “Desde hace dos años, la actual gestión provincial ha planteado la necesidad de ocuparse del radio no servido, es decir de sectores que no pueden contar con red porque no hay calles ni veredas, son solamente pasillos entre una vivienda y otra”, indicó Costantini.