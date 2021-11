A 10 días de la muerte de Florencia Ledesma, quien falleció luego de ser mordida por una jauría en Albardón, San Juan fue nuevamente escenario de un ataque de perros callejeros. Esta vez ocurrió en el departamento de Rawson y tuvo como víctima a un joven de 15 años, quien debió ser trasladado de urgencia al hospital.



Según el relato de los vecinos del Barrio Los Horcones, el adolescente fue sorprendido por los animales mientras andaba en su bicicleta. No es la primera vez, sostuvieron en diálogo con Diario de Cuyo, que se produce un ataque de este tipo en la zona.

"Un día la atacaron a mi sobrinita. La alcanzaron a tirar al suelo y cuando la estaban por morder justo salió un vecino que la pudo rescatar, si no, no sé qué habría pasado. Son animales peligrosos que no pueden convivir con la gente", expresó Gabriela Oviedo, una vecina del lugar.



Marisa Soler también dijo que vivió "en carne propia" un enfrentamiento con estos animales. Según relató, un día pasó por esa esquina a hacer las compras y los perros la corrieron hasta que la acorralaron contra una pared, donde finalmente pudo espantarlos.

"A veces uno va caminando por la vereda y si uno de los perros está echado, uno se tiene que ir a la calle para pasar porque ahí no más te ladran y, si no te conocen, te pueden morder", dijo otra habitante del barrio.

Jaurías en San Juan

Tras la muerte de Florencia Ledesma en Albardón y el ataque en Rawson, la Secretaría de Ambiente de la provincia se reunió este miércoles con 16 organismos dedicados a la protección de animales en San Juan.

La idea es acordar un plan de esfuerzos conjuntos que combata el crecimiento de la población de perros callejeros. "Las ONG son una herramienta muy importante de colaboración y tenemos que profundizar la presencia del estado provincial y municipal", sostuvo en diálogo con Diario La Provincia SJ Raúl Tello, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Entre las medidas que se debatieron se incluye el endurecimiento de multas para quienes dejen animales sueltos en la vía pública; la multiplicación de quirófanos para que esterilicen a los perros; y la identificación de jaurías peligrosas para su rescate, adaptación y posterior resocialización.

"Se va a salir a rescatar las jaurías más peligrosas para garantizar la esterilización y adiestramiento para reinserción. Todo será muy integrado con todas las ONG con colaboración del Estado", explicó el funcionario.