Empleados de la BBC decidieron renunciar a la cadena de noticias con un fuerte cuestionamiento al enfoque que el medio el medio le da a las historias relacionadas con las personas de la comunidad LGBTQ+.

Según publicó el medio VICE, al menos cinco ex miembros del personal hablaron de cómo se sintieron "escondidos" y "avergonzados" durante su tiempo en la BBC, lo que finalmente los llevó a renunciar. El caso más reciente ocurrió la semana pasada.

"Sé de ocho personas trans que dejaron la organización en los últimos 12 meses porque ya no creen que la BBC sea imparcial ”, contó un empleado actual, al tiempo que otro testimonio añadió: "Mis amigos trans y LGBT han perdido la confianza en la BBC, estoy perdiendo la confianza y estoy considerando si mi lugar debería estar en esta organización".

En una sesión de escucha celebrada en Zoom el lunes 8 de noviembre exclusivamente para miembros de la red Pride de la BBC, los empleados compartieron abiertamente sus frustraciones entre ellos.



"Fueron unos meses realmente decepcionantes y frustrantes, que comenzaron con el artículo de Ben Hunte sobre la posibilidad de abandonar el programa Stonewall, luego el podcast de Nolan y ahora esto", indicó otro empleado, en alusión a la decisión de la BBC de no renovar su membresía de un programa de inclusión en el lugar de trabajo dirigido por la organización benéfica LGBTQ del Reino Unido Stonewall.



En diálogo con VICE, una mujer bisexual que hasta la semana pasada trabajaba en la producción de la BBC se mostró pesimista con la posibilidad de que se perciban transformaciones: "Estas organizaciones no cambian. En este momento, si sos trans y trabajas allí no estás a salvo ”.

Y continuó: “La BBC es un lugar hostil para ser LGBT en este momento. No podía seguir trabajando para una organización que se niega a escuchar a su personal y continúa comportándose de manera irresponsable, promocionando tonterías transfóbicas. La BBC estará en el lado equivocado de la historia y no puedo estar aquí para ver cómo se comporta de manera tan vergonzosa ". Esto quedó plasmado después de que publicara un artículo que afirmaba que algunas mujeres trans son violadoras.

Por su parte, un empleado no binario recientemente dejó el medio específicamente debido a la transfobia, y precisó que no podían ser su "yo auténtico dentro o fuera del lugar de trabajo".

“Es increíblemente difícil desafiar a los editores de la BBC sobre contenido transfóbico. Hablar con los miembros superiores del personal, que pueden ser o no algún día la persona que decida si conseguir un trabajo, puede ser un desafío. Se siente como si estuviera arriesgando su trabajo incluso asistiendo a algunas de estas conversaciones", agregó.

Por otro lado, algunos empleados están atravesando su proceso de salida. Un hombre gay que trabaja como periodista allí indicó que "no puede seguir siendo cómplice porque la BBC elige ser un enemigo de la comunidad LGBT" y que "no puede creer en lo que se ha convertido".

“Trabajé para la BBC la mayor parte de mi vida. Me encantó este lugar y me quedé porque realmente creo en su misión de servicio público. Pero durante el año pasado dijimos que las mujeres trans son depredadoras, las lesbianas son transfóbicas, que Stonewall es malo y que el aumento de los delitos de odio homofóbicos no es noticia. Para apaciguar a cierta audiencia, estamos tratando de dividir a la comunidad LGBT y sus personas trans que pagarán el precio en las calles. No en mi nombre", graficó el trabajador.

Un miembro del personal de radio de la BBC que renunció recientemente sumó su mirada: "Mi consejo para los empleados LGBTQ actuales de la BBC es que se deben ir tan pronto como puedan".

La postura de la BBC

Un vocero de la cadena dijo que "la BBC está totalmente comprometida con ser un empleador líder en la industria en la inclusión LGBTQ +" y desmintió los testimonios en su contra: "Estamos orgullosos de nuestros colegas lesbianas, gays, bisexuales y trans y los apoyamos para que tengan carreras satisfactorias en la BBC".



"Aunque la BBC no renovará su participación en el Programa de Campeones de la Diversidad, en el futuro continuaremos trabajando con una variedad de organizaciones externas, incluida Stonewall, en proyectos relevantes para apoyar a nuestro personal LGBTQ +", concluyó.