Roberto Mirabella propone a ese tercio de santafesinos que faltó a la cita en las PASO (un millón de personas) a que este domingo acuda con lucidez: apoyar el rumbo de gobierno del Frente de Todos, o retroceder al modelo que impuso el macrismo. Es la ecuación para revertir los 168 mil votos de diferencia con los que la suma de Juntos por el Cambio para Diputados aventajó al Frente de Todos. Y por eso no se cansa de repetir y confrontar aciertos propios como Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito con personajes aterrizados en política, aunque residan hace muchos años fuera de Santa Fe: previsible chicana a la candidata a senadora macrista, Carolina Losada.

Mirabella advirtió este momento de salida de pandemia y poder adquisitivo deteriorado para explicarse que la opinión pública no perciba lo positivo de varios indicadores de recuperación económica. "Es que recién ahora estamos saliendo, después de un tiempo de mucha incertidumbre y temor. Eso determina la percepción de la realidad. Miedo a perder el empleo, a resignar poder de compra, a perder vínculos sociales y humanos. Pero hay ciertos indicadores que marcan un repunte de la economía en muchos rubros", dijo en diálogo con Rosario/12.

-De cualquier modo en política esa cuenta la pagan los oficialismos.

-Hay un bombardeo informativo importante contra la gestión de gobierno. Es una mezcla de cosas, hay mucha bronca acumulada, expectativas de estar mejor y no se puede. Es probable también que haya cuestiones que estamos pagando por la pandemia.

-¿Cuánto podrá atraer el FdT de los votos en las PASO que fueron a otros frentes que ya no están en carrera?

-Es el momento de consolidar muchas cosas que se están haciendo. Inversiones de obra pública, que estaban paradas hace muchos años, como el gasoducto, autopistas. Hay mucho por hacer pero no se hace frenando la producción y cerrando empresas. Tenemos que apostar por los que producen, trabajan y generan empleo. Apostar por acciones que igualan oportunidades como el Boleto Educativo Gratuito, o ayudar al poder de compra con Billetera Santa Fe. El 14 de noviembre no hay que frenar este rumbo.

-¿Le cabe al FdT disputarle el voto al FAP, o eso le queda mejor a JxC?

-Nadie quiere volver atrás, ni a la pandemia ni a un sistema político que privilegió la timba financiera y la destrucción del empleo. Apostamos por seguir construyendo el desarrollo industrial, el empleo. Eso es lo que está en discusión. Generar mayor acceso al crédito para el que produce. Nosotros tenemos el mejor equipo para defender a Santa Fe que en Buenos Aires. Es raro que alguien que vive hace más de 15 años encerrada en un country de Tigre quiera ahora transformar una provincia que no conoce. Esto debemos reflexionar para la elección del domingo. Hay gran cantidad de gente que no votó en las PASO, la invitamos a ir pensando en esta perspectiva.

-¿Qué reflexión le merece el ascenso de figuras sin recorrido en política, en un espacio colectivo?

-Respeto que todo el mundo quiera participar e involucrarse, pero a mí no se me ocurriría ser candidato en Tigre, donde vive Losada, por más que pudiera hacerlo. ¿Quieren ponerle un freno... a qué? ¿A la producción? ¿A las empresas? ¿A la generación de empleo? ¿Al Boleto Educativo Gratuito? ¿A Billetera Santa Fe? Esto es lo que está en discusión. Es raro que vengan gobernadores de Jujuy, de Corrientes, el jefe de Gobierno de CABA a hacer campaña a Santa Fe cuando lo primero que deberían hacer es pedirle una reunión a Perotti y preguntarle cómo hizo para hacer el BEG o Billetera Santa Fe.

-A la vez, este fenómeno de caras conocidas extra política es una fórmula de éxito. ¿Cómo interpela a la clase política?

-Lo mismo que pasa en Rosario donde 4 de 5 candidatos a concejal son periodistas. Nosotros llevamos como candidato a senador a un periodista deportivo que le ganó la elección a la intendenta de Rosario. Yo no juzgo eso, sino los proyectos que hay. No cuestiono la profesión de Losada sino cómo hará para transformar Santa Fe cuando no vive acá. Pero estaría ofendiendo la inteligencia de la ciudadanía que elige mayoritariamente estas opciones electorales. No interpelo por ahí, porque es como si mañana yo volviera a la música y tuviera éxito y los músicos se quejen por eso... algo que no va a pasar, está claro.

-La pregunta de rigor, que Fein le hizo en el debate incluso, es si los legisladores FdT santafesinos exigirán el pago de la deuda de Nación, según el fallo de la Corte.

-Me hubiera gustado que estuviera preocupada cuando era intendenta y Lifschitz firmó el convenio del pacto fiscal con Macri y no permitió así que siguiéramos reclamando en tiempo y forma.

-¿Y la posición sobre la ley de Humedales, cajoneada en una comisión donde hay varios legisladores santafesinos?

-Dije públicamente que estoy comprometido a avanzar en este tema. Soy un defensor del ambiente, que tenemos que cuidar.

-Omar Perotti ha demostrado algún disenso en ocasiones con Casa Rosada. ¿Será así la línea legislativa de FdT Santa Fe?

-Cuando un legislador de Corrientes defiende la yerba mate, uno de Jujuy defiende la minería, San Juan la minería, uno de Neuquén el petróleo está bien; ¿ahora cuando nosotros defendemos nuestras economías regionales está mal? Para nada. Yo represento a Santa Fe, no a Capital Federal. Losada representa a Capital Federal. Nosotros vamos a defender economía de Santa Fe, la leche, la carne, el biodiesel a partir del aceite de soja, el autopartismo, las carroceras, la metalmecánica. El equipo que armamos es el mejor para hacerlo.