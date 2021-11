Desde Santa Fe

El Tribunal Oral condenó ayer al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe Marcelo Lepwalts a cuatro años y seis meses de cárcel por “asociación ilícita”. Es la segunda condena en siete meses, en un hecho sin precedentes en la Argentina. En abril, el mismo Tribunal -con otra integración- lo había sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por seis delitos, entre ellos “tenencia de estupefacientes”, “cohecho” y “abuso de autoridad” y lo inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos. En el primer juicio, también fueron condenados cinco efectivos que operaban bajo su mando en una “empresa criminal” que el fiscal Martín Suárez Faisal llamó “Delegación Santa Fe SA”. Pero en el segundo, que terminó ayer, eso ya no ocurrió. Los cinco ex subordinados de Lepwalts no compartieron el banquillo con su ex jefe porque optaron por admitir su culpa antes –en un proceso abreviado- a cambio de una pena de tres años de prisión. Lepwalts escuchó el veredicto por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde cumple la primera condena y allí escuchó la orden del Tribunal para que se practique “el cómputo legal de la pena impuesta”, que -si se suma- es de ocho años y nueve meses. Los fundamentos se conocerán el 23 de noviembre.

Aún cuando se realizaron dos juicios, se trata de la misma investigación que estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez. En el primero, Lepwalts fue juzgado por los jueces Luciano Lauría (que presidió el Tribunal), María Ivón Vella y José María Escobar Cello, que dictaron sentencia el 8 de abril. La condena fue por unanimidad a cuatro años y tres meses de prisión por seis delitos: “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad”, “sustracción de elementos de prueba”, “falsedad ideológica de documento público”, “cohecho” y “tenencia simple de estupefacientes”. Más, “inhabilitación perpetua” para ocupar cargos públicos.

Ayer, el Tribunal estuvo integrado por los jueces de Rosario, Germán Sutter Schneider (que lo presidió), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano. Y como en el anterior, la condena a Lepwalts también fue unánime: a cuatro años y seis meses de prisión como “coautor del delito de asociación ilícita”.

En el primer juicio, también fueron condenados cinco policías federales que actuaban al mando de Lepwalts: su ex número dos Cristian Bogetti (cuatro años y tres meses de prisión por los mismos cargos que su ex jefe), Michael Juan Arbildo (3 años y cuatro meses), Carlos Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Leonel Bustos, a tres años cada uno. Más, el empresario Guillermo Kernc a cuatro años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “cohecho” y “tenencia de arma de guerra”. Pero en el segundo juicio, Bogetti y compañía ya compartieron el banquillo porque se declararon culpables en un proceso abreviado, a cambio de tres años de prisión.

En el alegato, el fiscal Suárez Faisal pidió una pena de ocho años para Lepwalts al considerarlo “jefe de una asociación ilícita” que integraban sus subalternos para “perpetrar delitos” y “recaudar dinero”. El Tribunal lo condenó a cuatro años y seis meses al considerarlo “coautor”.

El fiscal describió la empresa criminal que respondía a Lepwalts a la que llamó “Delegación Santa Fe SA. “Era un lindo grupo, muy unido”, dijo Suárez Faisal. “Sí, unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público”. Y calificó al caso de “extrema corrupción policial” porque hacían “lo contrario de que lo debían hacer” que es “sostener el orden público”. “Una falta absoluta de respeto a la institución y en definitiva a la sociedad en su conjunto”, precisó

En la primera condena, –el 8 abril- el Tribunal explicó cómo operaba a Lepwalts. “Su peligrosidad no se revela quizás a través de los cánones ortodoxos propios de los delitos que exigen violencia, sino por el contrario, proviene de su conducta fría, insensible y maquinadora, que revelan su alto grado de desprecio por las normas y pautas de convivencia social”, dice el primer voto del juez Lauría. Y coincidió con la descripción de la “empresa criminal”, que Suárez Faisal llamó “Delegación Santa Fe SA”. La meta de Lepwalts desde que asumió la jefatura de la Policía Federal en Santa Fe en marzo de 2018, hasta que cayó, el 9 de mayo de 2019, “obedeció pura y exclusivamente al objetivo de armar un grupo de trabajo adecuado a su plan estratégico de beneficiarse personalmente”, agregó.