DOMINGO 14

TEATRO

Golda Meir: cuestión de Estado En el momento menos oportuno de su vida, cuando atraviesa una dura enfermedad y se da por retirada de la política, Golda Meir recibe el llamado del Partido Laborista para ser Primera Ministra. La decisión de aceptar o no el cargo se verá condicionada por los recuerdos de su vida política, y por las constantes presiones de su entorno más cercano. Luego de La furia del volcán, donde interpretó a Ingrid Bergman, trabajo que la hizo merecedora del Premio ACE Revelación Femenina, a partir de 2019 Marina Munilla comenzó a presentar esta encarnación de Golda Meir, una de las mujeres líderes políticas más importantes del siglo XX. Una historia sobre la primera mujer que llegó a ser Primera Ministra de Israel y sobre las aristas del poder, la diplomacia y los ideales. Dirigida por Gerardo Grillea.

A las 21, Teatro: Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $800.

LUNES 15

ARTE

Las metamorfosis La exposición está dedicada al ensayo fotográfico en el que Madalena Schwartz (Budapest, 1921 -San Pablo, 1993) retrató a las travestis y transformistas que frecuentaban la escena alternativa de San Pablo durante la primera mitad de la década de 1970, en plena dictadura militar. En diálogo con las imágenes de Schwartz, la muestra ofrece además un breve panorama de la fotografía latinoamericana dedicada a la vida trans de esos años con obras de distintos autores y colectivos de Argentina, Chile, Bolivia y otros países de la región. En total, la exposición reúne 112 fotografías de Schwartz y más de 70 piezas históricas como periódicos, documentos, películas e imágenes que dan cuenta del contexto en el que la fotógrafa realizó su obra. La curaduría es de Gonzalo Aguilar.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $400.

La utopía de la copia “Trazos verticales y horizontales se cruzan y desvían sobre un papel blanco. La imagen comienza a repetirse; en la sucesión progresiva la nitidez de las líneas, a veces estables, a veces zigzagueantes, se diluye hasta casi desaparecer. Así, Gastón Pérsico, en un mismo gesto que traza con lápiz y regla simultáneamente a través de una pila de papeles y su respectivo papel carbónico, pone en órbita la vasta relación entre original y copia; entre las auras perdidas y recapturadas que recorren la historia de la cultura visual. Lo hace entre percepciones ambiguas; los dibujos tienen a la vez rasgos maquínicos y gestuales; cierto halo de fotocopia; un aire de grabado; algo inaprensible. El procedimiento a la vez esconde una serie de capas: la espontaneidad que puede intuirse o presuponerse es una conjetura relativa; el dibujo fue largamente pensado, bocetado en toda clase de papeles de distintos formatos hasta llegar a la realización efectiva.” (Florencia Qualina)

En el Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985. Gratis.

La sangre de la tierra Jimena Brescia es artista visual, nacida en Buenos Aires, Argentina (1980). “Su producción actual se centra en el acto performático como proceso de sanación. Espacios, acciones y restos. Se reconstruye al investigar la transmisión y la micro historia a partir de acciones rituales, allí el trabajo obedece a una grieta identitaria que busca apaciguarse en la catarsis y la arqueología desprendiéndose comoresultado piezas fotográficas, videos, objetos y textos. Reivindica el trauma, lo dañado y lo olvidado como camino hacia una reescritura donde lo personal se torna universal y viceversa, el pasado habita hoy y el objeto encontrado opera como mecanismo de resistencia emocional”. Texto de sala Joaquín Barrera. Sonorización en colaboración con Mercedes Sanchez Dansey.

En Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Juan Ramirez de Velasco 556. Gratis.

Alejandro Cesarco Presenta Todo en negro: los ojos cerrados por el exceso del desastre. El artista desglosa en partes a El Diablo probablemente (Robert Bresson, 1977), la película en la cual casi veinticinco años antes de que el científico Paul Crutzen anunciara que nos encontrábamos en una nueva era geológica, hoy conocida como Antropoceno. Se exponen imágenes de cada uno de los desastres que llevan a experimentar el cambio climático: imágenes sobre lluvia ácida, campos regados con agroquímicos, ríos y océanos contaminados con desechos industriales, la destrucción de la capa de ozono o la pérdida de la biodiversidad. Desde mediados de 2019, el mundo cambió y la exposición pasó por diversas formas.

En la Fotogalería del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1531. Gratis.

MARTES 16

MÚSICA

TDK Fest Con la excusa del aniversario número 19 del programa radial Temporada de Koalas de FM La Tribu, el productor y DJ Fabián Jara organiza TDKFest19 a lo largo de cinco martes. El festival reunirá grupos y solistas que estuvieron vinculados a los ciclos que coordinó Jara: el mítico ciclo Molotov (Centro Cultural Rojas en los años 90) y la fiesta Divas&Divos (2000). Hoy se presentará Sergio Pángaro en formato solista, Max Tejera (Uruguay) y Los Solos. Los martes siguientes será el turno de Peter Pank y Los Chicos Perdidos, y nuevas promesas como Matt Montero & Ceretti y Marina Izu. El martes 30 de noviembre será el momento de Adicta, el grupo liderado por Rudie Martínez, en la que quizá sea la última fecha en Capital Federal de este 2021.

A las 21, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $1200.

ARTE

Semiotopías “La muestra consiste en la instalación de obras que dan cuenta del proceso de hibridación con materiales, técnicas y soportes de distinta naturaleza: código, biomateriales, NFTs, renderizado, resinas, pantallas, escultura, 3D, proyección holográfica, entre otros. En un futuro donde habiten especies que aún no conocemos, quizás continúen siendo necesarios los camalotes. La especie Eichhornia crassipes es un importante fitorremediador del agua. Los guaraníes conocen también sus usos medicinales. Esta ´colección reservada´ conserva datos para una rematerialización de esta especie en un ecosistema postcapitalista y posthumano. Existe un entrelazamiento entre naturaleza y tecnología generando un campo de conflictos técnicos y políticos. Cualquier tipo de información que necesite ser preservada y deba permanecer disponible puede ser almacenada en la blockchain de manera segura”. De Laura Benech con curaduría de Julieta Agriano.

En Dulce, Lemos 299, Chacarita. Gratis.

Temporada fulgor La exposición recupera el legado del Foto Estudio Luisita, proyecto fundado por las hermanas colombianas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y de la cultura popular porteña. Centrada en la producción del estudio de las décadas del 60 y 70, la exposición da cuenta del lugar del teatro de revista como un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero que también permite asomarse hacia la construcción personalísima de estas imágenes de circulación masiva operada a través de la mirada de Luisa y las manos de Chela. La muestra reúne una selección de fotografías producidas entre los años 1964 y 1980.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $400.

19 y 20 A 20 años de los acontecimientos ocurridos en Argentina en diciembre de 2001, la exhibición 19 y 20invita a recorrer algunas de las experiencias artístico políticas que se desarrollaron entre los años 1994 y 2006 y sus reflejos en la actualidad. La muestra indaga en el rol de prácticas artísticas que habitaron el límite entre los escenarios del arte convencional, las calles y los nuevos espacios culturales: okupas, asambleas barriales y otros territorios en disputa. Profundiza en los procesos de participación, solidaridad y colectivización, la creación de símbolos, imágenes, banderas, propaganda, performances, acciones colaborativas, periódicos y portales de nuevos medios, que fueron parte del laboratorio de imaginación social que distinguió un clima de época. La exposición reúne obras, objetos, videos, instalaciones y los llamados archivos vivos.

En el Centro Cultural Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MIÉRCOLES 17

ARTE

Magia delay Se inaugura en el Hall Alfredo Alcón una intervención de Damián Linossi en el marco de BienalSur. El artista retoma la arquitectura de las columnas Morris, dispositivos de mediados del siglo XIX que eran empleados en Europa para concentrar la publicidad callejera y evitar la dispersión de afiches por la ciudad. Las columnas fueron el soporte para la promoción del teatro y el cine, y se popularizaron en Occidente hasta caer en desuso y convertirse en ruinas urbanas o monumentos de una cultura visual en decadencia frente al ascenso de los medios de masas en el siglo XX. Este dispositivo público de exhibición se convierte aquí en soporte para la producción pictórica del artista, una suerte de espacio individual de galería. Curaduría: Liliana Piñeiro.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Birri, Roma y el Fantasma “Cuando alguien descubría la vida de Graziano en el Trastevere era imposible no captar la potencia de ese barrio romano en su arte fotográfico. Se conocía por fin el factor esencial de sus fotos artesanales: captar el espectro, el fantasma que envuelve a aquellos seres que de algún modo han tenido un pacto esencial con la luz. Eso que aparece y se esconde en una huella, el lugar donde reside la tarea que ocupará al fotógrafo para siempre. En este aspecto Trastevere fue el lugar propicio para darle hospitalidad al invitado singular: Fernando Birri. Birri en su trayecto, en su diálogo con Roberto, se conecta con la atmósfera más arcaica de Roma y mira desde su irradiación pictórica el encuentro entre dos argentinos en un afuera radical, por eso Birri deambula como un fantasma sobre la superficie de la imagen de Roberto. ¿Se puede fotografiar el exilio, lo que separa y une a dos mundos? La respuesta está en ese pliego inaudito entre Roma, la Argentina, el color trasteverizado en las marcas del rostro de Birri. Birri, el Fantasma, resurgiendo en el movimiento y la manipulación visual de la cámara de Graziano”. (Jorge Alemán)

En el Museo Castagnino+Macro, Av. Pellegrini 2202, Rosario Gratis.

Andrés Waissman La muestra Arrabio escarlata, con la curaduría de Adriana Lauria, presenta una serie de pinturas realizadas en los últimos dos años. En ellas, Waissman “despeja lo insensato y contradictorio de algunas formas amorfas de la naturaleza, les detiene su fuerza y su tensión interna para alejarlas y redescubrir qué hay detrás: nuevas formas, nuevos seres y nuevos paisajes, aunque todos indefinidos, en el momento preciso de su descubrimiento”. Andrés Waissman es una figura emblemática del universo simbólico del arte contemporáneo latinoamericano: “Sus pinturas utilizan la pura expresión en favor de la comunicación; no son meras crónicas ficticias, sino un posicionamiento real en el mundo contemporáneo”.

En Gachi Prieto Arte Contemporáneo, Uriarte 1373. Gratis.

Destellos de carne viva Julieta Barderi presenta una instalación que reúne más de 90 pinturas sobre papel sulfito realizadas entre 2019 y 2021 y dos esculturas realizadas en cemento y madera. “La materialidad y las representaciones en las obras, aluden a la idea de carne viva como un estado de agotamiento; por un lado el papel sulfito sobrecargado de agua y pintura, de color gris como el cemento de un muro. Por el otro, los encofrados de cemento que se acercan a figuras arqueológicas que salen desde el piso. La carne viva nos advierte que ya hemos quemado nuestros ojos y perforado nuestras piernas, no sin brindarnos una esperanza: un espacio recubierto de imágenes que mezclan un espíritu decadente con uno mágico”. Hasta mediados de diciembre.

En Galería Selva Negra, Gurruchaga 301. Gratis.

JUEVES 18

CINE

Triángulos Los triángulos amorosos son un tema que el cine trata desde sus orígenes. Durante noviembre, Malba Cine propone un repaso arbitrario a través de una serie de films que combinan de muy distinto modo los ingredientes típicos: sorpresa, melodrama, sexo, morbo, disimulo, estrategia y, desde luego, amor. Hoy se proyectará Demasiado bella para mí, de Bertrand Blier. “Todo es anticonvencional en este film, empezando por la configuración del triángulo y siguiendo por sus estrategias narrativas, que incluyen fantasías, apelaciones al espectador y monólogos interiores de cada uno de los protagonistas. Como todo el mejor cine de Blier, esta es, en lo esencial, una comedia romántica subversiva” Con Gérard Depardieu, Carole Bouquet y Josiane Balasko.

A las 23, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

Psychobitch Marius es uno de los chicos más populares del colegio secundario, y le gusta presumir de ello. Su compañera de clase Frieda, por el contrario, es una joven que no termina de encajar, o que simplemente elige no hacerlo. Un proyecto escolar en el que se ven obligados a trabajar juntos supondrá el inicio de una relación turbulenta y complicada. A diferencia de lo que podría dar a entender su título, Psychobitch es un optimista film de adolescencia, cuyo tono y estilo recuerdan a las producciones de John Hughes de los años 80. La película de Martin Lund se proyectará en el marco de una nueva edición del Encuentro con el nuevo cine noruego, integrado por once largometrajes inéditos en Argentina, representativos de la Nueva Ola Noruega que surgió a comienzos del milenio, muestra de la riqueza y variedad de la producción cinematográfica del país nórdico.

A las 15, 18 y 21, en Av. Corrientes 1530. Entrada: $200.

MÚSICA

Una voz La música, el canto y la poesía expresadas en el bandoneón del Maestro Néstor Marconi, acompañado por el contrabajo de Juan Pablo Navarro, en una velada que contará con las presencias especiales de rosarino conjunto vocal Cuarteto Karê y el poeta José Tcherkaski, autor de grandes éxitos entre los que se encuentran “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” (con Piero), y “Paco a paco” (con Raúl garello).

A las 20, en Fundación Judaica, Arribeños 1308. Entrada: $700.

Piscis Machine Es el último proyecto de Gustavo Buchiniz y Agustín della Croce, dos músicos instrumentistas y productores que llevan un recorrido ecléctico dentro de la escena nacional. Recientemente acaban de editar Enigma, su último single. Este nuevo trabajo los marca como exponentes nacionales dentro del synthpop y new wave, basados en el retrofuturismo como definición estética y sonora. En su música, Piscis Machine trae sintetizadores analógicos, samplers, máquinas de ritmo, bajos y saxo, como algunos de los elementos distintivos con los que el grupo recrea su ambiente electrónico y sensual. Musicaliza la velada Lisa Cerati.

A las 23.30, en Honduras 5317 de Palermo. Entrada: $500.

TEATRO

Carne argentina (Preludio para un cyborg de las pampas) es una obra de danza contemporánea que combina elementos del teatro físico, el teatro documental y las artes visuales. La pieza indaga sobre la educación sentimental masculina, el racismo colonialista, y la relación entre cuerpo y técnica, situada en la metrópolis contemporánea del “tercer mundo”. Está encarnada por cuatro bailarines (artistas repartidores de Rappi, artistas albañiles, migrantes, mestizos, precarizados), y recrea en escena una feria de curiosidades, mezcla de laboratorio, espacio público, disturbio popular, fábrica y casting. Dirección: Patricio Suárez.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $500.

VIERNES 19

MÚSICA

Rama y racimo La cantante y compositora Teresa Parodi presenta el espectáculo “Rama y racimo”, en el que recorre canciones de su último álbum Después de todo y de diferentes etapas de su trayectoria junto a sus nietos y nietas Ezequiel, Emilia, Lautaro y Luciana, su hijo Camilo Parodi y el percusionista Facundo Guevara. Como invitados, participan el violinista Manu Sija, el guitarrista Juan Manuel Colombo y el acordeonista Fernando Correa. El concierto, que promete emoción, el recuerdo de momentos históricos de su trayectoria y la proyección de imágenes en pantalla de fondo, tiene el condimento clave de la reunión familiar en vivo.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Los Hermanos Butaca Hoy se publica en las redes Mil Inventos, su quinto disco, que es, sobre todo, un álbum de canciones de rock y pop. Prescindiendo del tango y demás ritmos folklóricos que venían exhibiendo en trabajos anteriores, Los Hermanos Butaca se presentan esta vez con una base de guitarras eléctricas, bajo y batería. Hay tomas de la banda grabando en vivo, instrumentos fijados en cinta analógica, cuerdas, pianos y coros pasados por micrófonos vintage, elementos que generan un ambiente de época y hace que las composiciones, a medida que se van sucediendo, provoquen en el oyente reminiscencias o evocaciones de algo que parece conocido.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCaSWyetfDu7U7aJSSoJHlKA

Saluzzi & Fracchi El dúo conformado por José Saluzzi y Juan Fracchi vuelve a los escenarios luego de dos años. José Saluzzi (guitarras) y Juan Fracchi (contrabajo) interpretarán temas del repertorio de sus discos anteriores, grabados en diferentes formatos, tales como el renombrado trîo Saluzzi-Fracchi Bisgaard, elogiado de manera unánime por la prensa. Además, presentarán el nuevo material de su próximo disco a dúo. De vastas y reconocidas carreras, José Saluzzi y Juan Fracchi, combinan la música argentina con climas del jazz. En vivo logran un entramado que puede alternar con intensos pasajes rítmicos y ensoñados momentos de lirismo, plagados de melancolía.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $800.

Francisco Sicilia Presenta su nuevo disco Dharma, junto a Luna Monti, Ana Archetti, Andrés Saggio, Clara Kreimer, Matias Mahmud Ortolá, Carolina Chrem, Mariano Echelini y Maia Illa. Un proyecto de gran aprendizaje plasmado en un album doble, con 30 canciones compuestas durante la pandemia. "Un hilo conductor que nos une como especie y va más allá de cualquier raza, género, edad o condición. Aquello que es esencial a todos. La idea y vivencia de unidad." Una fusión de estilos, géneros, timbres e instrumentos de todo el mundo.

A las 21, en Auditorio San Rafael, Ramallo 2606.

Damián Fontenla y Los Presentes Presentan su primer disco con 12 temas que pasean por el tango, la canción litoraleña, el bolero y algunas sorpresas. El lanzamiento de este disco incluye además el objeto físico que ya está disponible.

A las 20.30, en Teatro El Popular, Chile 2080.

SÁBADO 20

MÚSICA

Florencia Ruiz Con producción propia y habiéndose hecho cargo de todo lo que suena, Florencia Ruiz, una artista que lleva más de veinte años haciendo sus discos siempre de modo personal y, presenta Aullido, un trabajo compuesto por once canciones con pinceladas de rock, de pop, de experimentación. Además, como anticipo, el primer corte “Bienvenide a irte”, una canción espaciosa y hechizante pronunciada en solidaridad con las mujeres, danza en un videoclip dirigido por Marcelo Lupis y Tomás D'Antonio disponible en YouTube. Se presentará en el marco de Canchera Festival Vol. 11, que el viernes 19 presentará también Myrian Cardozo, recordarás mi nombre, un documental sobre la vida y obra de Myrian Cardozo, joven promesa del folklore nacional

A las 21, en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784. Entrada: $900.

Cardenal Domínguez+Hernán Reinaudo El CAFF presenta este show por partida doble, en el que dos íconos del nuevo tango argentino se presentarán con sus formaciones: El Cardenal Domínguez para celebrar sus 25 años de carrera y Hernán Reinaudo para presentar disco nuevo. El Cardenal Domínguez hará un repaso de todos sus discos y presentará nuevas composiciones compartidas con colegas cantantes y músicos de otros géneros, que le darán color a una noche única repleta de música y afectos. En esta misma velada, el guitarrista y compositor Hernán Reinaudo presentará su segundo disco solista, Toro Mañero, de composiciones propias que bucean en el origen mestizo y negro del tango, haciendo hincapié en su aspecto rítmico.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $1000.

MGO Puede ser muchas cosas; pero nunca va a dejar de ser un pibe conociéndose a sí mismo a través de la música. El proyecto nace en los 90, en Bahía Blanca, y es impulsado por Murci Bouscayrol, quien desde el 96 se encuentra instalado en Buenos Aires. Desde entonces, lanzó 9 álbumes y en 2020, volvió a escena con “Post-data”, un nuevo disco realizado en pandemia, de manera colaborativa, con artistas amigas. MGO va a estar presentando Post-data en el Morán, en formato banda, con una formación soñada: Murci en guitarra y voz, Leu Frais en bajo, Baltazar Oliver en teclados, y Andrés Conte-Grand en batería. Será un show rockero en donde no faltarán hits del “dogma murciélago”, además de interpretarse canciones del nuevo disco junto con artistas invitadas. Abrirá la velada Sol Bassa en formato solista.

A las 20, en Pedro Morán 2147. Entrada: $800.

TEATRO

Manuela Rosas El proyecto nace a partir de un hecho singular: el hallazgo de once cartas inéditas de Manuelita Rosas enviadas a su amiga Petronila Villegas de Cordero, durante un período que abarca veinte años de su destierro en Londres. Este pequeño gran acontecimiento para la historiografía argentina, el del hallazgo digo, fue protagonizado por Lidia González, investigadora y pertinaz lectora de las huellas de nuestra memoria histórica. Su trabajo de transcripción textual (incluida la caligrafía original de la correspondencia) y el encuadre del social histórico en ese largo período de veinte años, componen una línea de tiempo que nos invitó a pensar en un dispositivo escénico que contuviera este tesoro. De la lectura y las conversaciones con Lidia González, fueron surgiendo las imágenes de una posible estructura dramática a partir de esos textos. En ese engranaje convive el personaje de Manuela Rosas, interpretado por Cristina Banegas, con el de la Cronista, que encarna Elena Gowland. Dirección: Graciela Camino

A las 19, en El Excéntrico de la 18°, Lerma 420. Entrada: $1000.

