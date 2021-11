Una joven denunció a un cirujano del Hospital Evita Pueblo de Berazategui por violación. Según contó la misma víctima, el hombre la abusó dentro de su consultorio luego de asistir por dolores abdominales.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando la ambulancia trasladó de urgencia a la joven por fuertes dolores abdominales, y al presentarse, el profesional le habría asegurado a la madre que se debía retirar porque le tenía que realizar estudios.

El cirujano, de 29 años y de nacionalidad ecuatoriana le anticipó a la joven que podía llegar a ser apendicitis y que para saberlo debía realizarle un estudio rectal, para el cual la sedó y a las horas la encerró en el consultorio y habría abusado de ella.

"Él me dijo que me tenía que realizar un tacto rectal y cuando me di vuelta lo vi con sus partes íntimas erectas. Empecé a gritar y una enfermera que escuchó mis gritos entró junto a mi mamá", reveló la joven en su estremecedor relato.