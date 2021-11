El candidato a diputado de "Juntos", por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, emitió su voto y dijo que desde su espacio no esperan una elección con mejores resultados que las PASO. Además, el economista reflexionó acerca de la influencia de la jornada electoral en la apertura de los mercados del lunes. "Depende mucho de la reacción que tenga el gobierno a los resultados. No puedo entrar en detalles por la veda, pero los mercados generalmente reaccionan a la sorpresa, no a la confirmación de un resultado; si lo que espera se confirma, no debería haber cambios".

Por otra parte el candidato explicó que "Argentina está dando una discusión cultural sobre alguna de las grandes reformas que tiene que hacer, además de juzgar las acciones del gobierno durante la pandemia", reflexionó.

Tetaz también se refirió a los dichos de Alberto Fernández sobre la convocatoria a un diálogo con la oposición. "Ellos tienen que llamar a un diálogo entre ellos, sobre temas fundamentales como el Presupuesto, que se envió al Congreso y la famosa carta de Cristina (Fernández de Kirchner)", dijo.

Para finalizar, el candidato opositor explicó que todos los diálogos deberán darse en el marco del Congreso Nacional. "La Constitución tiene un espacio para esto, que es el Congreso y bienvenidos todos los debates que puedan ocurrir ahí dentro", sintetizó.