La científica Sandra Pitta, que ocupaba el noveno lugar en la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, se quedó sin banca: el 47 por ciento de los votos obtenidos por el oficialismo porteño alcanzó para que entren a la Cámara de Diputados (o continúen en ella) solo los siete primeros. La expectiva de superar el 50 por ciento hizo agua, de modo que Pitta seguirá solo con sus tareas en el Conicet.

Pitta había integrado la lista encabezada por Ricardo López Murphy en la interna de las PASO. Después de conocerse los resultados aludió en un hilo de Twitter a su intento fallido: "La única batalla que se pierde es la que no se da. Y a mí me encantan las batallas, aunque no las gane personalmente. Hoy se ganó una muy importante. No es poca cosa sacarle el quorum al kirchnerismo en el Senado. Disfrutemos ese éxito".

"Y no, no se cierran grietas con personas que las generaron y alimentaron --siguió--. Lo siento. Para cerrar una grieta, el que la abrió debe tener la voluntad de cerrarla. Y acá ya sabemos quién la abrió. La abrieron la señora que se esconde cada vez que debe enfrentar una realidad y su difunto esposo. Que quede bien claro. Y no veo que ella y sus camporitas quieran cerrar nada. No seamos ingenuos. No hay que caer en esas trampas".

La ahora excompañera de ruta de López Murphy es muy activa en las redes en sus críticas virulentas y provocativas al gobierno del Frente de Todos y la militancia justicialista. Por eso, hubo muchos posteos en tono de burla para la científica que se quedó con las ganas.