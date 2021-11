El sector privado parece ir en línea con la lectura del Gobierno Nacional de llegar a un acuerdo pagable por la deuda con el FMI, pondera el equilibrio de fuerzas en el Congreso y pide reactivar el Consejo Económico y Social. Página I12 consultó a referentes de diferentes rubros de la economía, que hablaron de lo que viene en los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández, corriendo el ruido político partidario del tiempo de los comicios.

"Soy optimista, nuestra democracia se consolida con elecciones ejemplares, resultados muy rápidos y claros, y el conjunto de fuerzas políticas dispares que representan el voto popular va a enriquecer el debate", dijo a este diario Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond. El empresario que fabricó en el país la vacuna rusa Sputnik V, agregó que "lo más importante es mantener políticas a largo plazo para la creación de empleo y riqueza vía la inversión, la ciencia y el desarrollo sustentable. Achicar al mínimo posible los movimientos pendulares via acuerdos de largo plazo. El diálogo político va a ser fundamental. Un buen acuerdo con el FMI también debe ser, a mi criterio un objetivo inmediato para despejar el camino". Figueiras describió que ese buen acuerdo es "uno que nos permita crecer. La realidad social nos hace muy difícil cortar gastos. No hay otra salida que el crecimiento vía exportaciones, inversión, ciencia, tecnología y valor agregado".

A su turno, el empresario cafetero Martín Cabrales consignó que "es una elección de medio termino que cambia la composición del Congreso, está más equilibrado y hay que dialogar con la oposición. Tenemos que ir dejando de lado la agenda política e ir a la productiva, a resolver la falta de trabajo, lacarga tributaria excesiva. Acordar con el FMI sería también muy importante, con un acuerdo sustentable en el tiempo".

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), entidad que preside Mario Grinman, emitió un comunicado expresando que tras las elecciones legislativas, la importancia pasa por "articular acciones y alcanzar consensos básicos" con la mirada puesta "no solo en la coyuntura actual sino también, y sobre todo, en el mediano y largo plazo". En este sentido, destacó la necesidad de que "los distintos sectores del quehacer nacional" se aboquen a lo que señaló como "los problemas estructurales que los argentinos arrastramos desde hace mucho tiempo y bloquean nuestro desarrollo".

"Si bien el adoptar las políticas necesarias para ello es facultad del Gobierno, la entidad está convencida que los distintos actores de la vida pública podemos y debemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance para superar las múltiples dificultades que el país padece", sostuvo la CAC. Y planteó que los "trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil en general estamos en condiciones de acercar propuestas a las autoridades correspondientes, articular acciones y alcanzar consensos básicos, pensando no solo en la coyuntura actual sino también y sobre todo en el mediano y en el largo plazo".



José Urtubey, dirigente industrial, dijo a este diario que "estas elecciones muestran que los argentinos estamos pidiendo unidad y diálogo a la hora de establecer los mecanismos para equilibrar la macroeconomía y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El diálogo al que está invitando el Gobierno va a ser bien recibido por la parte empresaria y sindical, y también debería aceptarlo la oposición".

Mientras que Walter Andreozzi, directivo de la UIA y la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), detalló que "se reconfigura el rol de representaciones partidarias, pero en ese marco, a los empresarios de Santa Fe nos preocupa que no vayamos a menos, sino todo lo contrario. Que el Gobierno vaya por más en todo lo que está haciendo por el sector industrial. En Santa Fe, estamos un 20 por ciento arriba del año pasado, un 7 por ciento sobre el 2019 y un 5 sobre el 2018, meintras que en octubre estuvimos mejor que en 2017. Todo eso no fue casual, desde Nación y el Gobierno provincial se implementaron más de 150 planes y programas de apoyo. Todo eso debe estar en el marco de una macro ordenada y con acuerdo con el FMI, pero no hay que dar ni un paso atrás en el proceso de industrialización".

Por su parte, Gustavo Idigoras, titular de la cámara de exportadores de cereales CIARA-CEC, detalló que "el Gobierno tiene que tomar decisiones de cómo seguir lo antes posible. Seguimos alentando el dialogo para temas urgentes como inflación, FMI, la reactivación y la conflictividad sindical. Por eso es importante que se haga una vuelta de página rápida y nos empiecen a convocar para trabajar en estos temas".