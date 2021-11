Una de las fotos siguientes al desenlace de las elecciones fue la selfie que ayer se tomó el intendente Pablo Javkin y la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, con el senador electo por Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpín. Y la imagen levantó suspicacias varias, sobre todo porque luego en una entrevista el jefe municipal insinuó la antesala del futuro inmediato que le gustaría en el terreno político: un acercamiento entre su espacio –¿acaso todo el Frente Progresista?– y la fuerza amarilla que el domingo festejó más que nadie.

"Scarpín es un intendente del Frente Progresista que ganó a nivel local, y a nivel nacional fue electo senador por Juntos por le Cambio. Esto demuestra que hay que crear cosas nuevas. También ayer la gente dejó un mensaje: dennos herramientas que puedan agrupar de mejor manera la representación, y la posibilidad de recuperar la provincia y dar un nuevo espacio de gestión a nivel nacional dependerá de la humildad y la capacidad de construir experiencias nuevas, frentes nuevos, más amplios, más diversos, que sean capaces de recoger la experiencia de nuestro frente, pero capaz de estar abiertos. Es que si no no se puede gobernar en Argentina", sorprendió el intendente que en 2019 desbancó la hegemonía socialista del FPCS y ahora parece construir con la mira puesta en la Casa Gris para 2023.

En otro pasaje de la nota a Canal 3, Javkin, agregó: "Uno puede ganar una elección gritando, pero después no podés gobernar. Además hay que hacer valer más el peso del interior, armando un espacio de los que tenemos experiencia de gestión en el interior. Y sí, puede ser un espacio de acá a dos años", concedió, y no fue por descuido.

Javkin hizo estas declaraciones ayer al mediodía, a cuento de la foto que se había tomado con el intendente de Avellaneda, más conocido desde que asumió la defensa explícita del directorio que pergeñó el default de Vicentin. Señaló que pasadas las elecciones legislativas, hoy el presente es de "una gran oportunidad". Luego, ante la consulta de Rosario/12, encuadró: "Lo conozco hace mucho tiempo, de adolescentes; anoche estuvo acá y por eso: siempre que viene a Rosario me junto con él, debe ser la sexta vez que nos reunimos. Es un amigo de mucho tiempo y conoce los problemas de gestión, es interlocución directa. Ahora que la provincia cambió su representación nacional. Dionisio es un intendente que conoce perfectamente estos problemas de gestión".

Este diario consultó el parecer de otros socios y socias en el Frente Progresista Cívico y Social al ver la foto de Javkin, Schmuck y Scarpín, sonrientes en Instagram. Nadie quiso opinar on the record, pero quedó en el aire una sensación de incomodidad acerca de una imagen que, a horas de concluido el escrutinio, no es casual.

Solo la socialista y diputada electa Mónica Fein respondió con mesura a la pregunta de Rosario/12: "Las fotos no son lo más importante, el desafío siempre es la coherencia política de lo que queremos construir", dijo sin más.

Por la tarde, otro de los que celebraron el domingo –el diputado electo de JxC, Gabriel Chumpitaz–, saludó con prudencia la selfie de su senador electo con el intendente de Rosario. "Viene del radicalismo, como ya ocurrió con Maxi Pullaro y Felipe Michlig, desde el NEO. Estos aportes son importantes porque vienen de gestión, con experiencia, así que todo suma", dijo al aire por radio Sí 98.9.