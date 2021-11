El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, recibe hoy al presidente de Newell’s, Ignacio Astore, con el propósito de llegar a un acuerdo en las medidas de prevención a desplegar en relación a la vida institucional del club y los operativos de seguridad los días de partido en el Coloso del Parque. El encuentro intenta disipar el malestar en el parque Independencia con el funcionario provincial.

Astore fue enfático en su reclamo por las medidas que tomó Lagna con Newell’s, en los dos últimos meses, y hasta las comparó con las ordenadas en Central, para marcar las diferencias. Lagna ayer propuso bajar el tono confrontación y confirmo para hoy reunión con el presidente leproso: “Astore sabe que tenemos investigaciones abiertas sobre la barra de Newell´s y debemos que actuar en conjunto con este problema. Atrás de Newell´s hay una historia de violencia, como también lo hay en Central”, expresó el funcionario en diálogo con LT8.

En la reunión también se abordará los problemas que se registraron en el último operativo policial, con maltrato generalizado al socio que concurrió a presenciar el partido con Unión y se ubicó en la tribuna que da espaldas al hipódromo. El miércoles que viene la Lepra será local a las 17 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y la directiva rojinegra buscará garantizar el buen servicio de los uniformados con compromiso de Lagna para que así suceda.

En cuanto al equipo, hoy Adrián Taffarel probará el once titular para visitar el domingo a Arsenal a las 17 y la novedad podrá estar en la salida de Nicolás Castro del once titular. El goleador de Newell's no jugó por un cuadro febril el juego con Unión y reaparecería en condición de suplente en Sarandí.