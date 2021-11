La provincia comenzó ayer en la ex Rural la vacunación con dosis de refuerzo destinadas a personas mayores de 70 años que recibieron la segunda dosis con al menos seis meses de antelación, y hoy lo harán con el personal de salud. "Estar hablando hoy de dosis adicionales o de refuerzo, si rebobinamos y vemos que diez meses atrás algunos pensaban que la vacunas la iban a tener que comprar o se iban a vacunar el año que viene, el éxito de la campaña está a la vista", destacó el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud provincial, Sebastián Torres. En tanto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, precisó que el 67% de la población ya cuenta con el esquema completo y que piensan alcanzar el 70% en diciembre.

Unas tres mil personas mayores de 70 años que completaron los esquemas de inmunización por encima de los 6 meses, independientemente de las dosis que recibieron, fueron turnadas ayer para colocarse el refuerzo en el vacunatorio ubicado en la ex Rural. No pasó desaparcibida la presencia de Adario, un señor de 96 años, con casco y su monopatín, para recibir una dosis de AstraZeneca, una de las aconsejadas en las combinaciones, salvo por prescripción médica justificada.

"Fue una linda jornada, con un grupo etario que habíamos vacunado en marzo. Revivimos esa etapa de vacunar a los adultos mayores, que vienen con otra actitud, mucha felicidad y esperanza. Ya con las primeras y segundas dosis fue un cambio de ánimo para ellos, y vuelven a recibir muy bien el hecho de vacunarse, regalan un momento muy lindo", dijo Torres a Rosario/12.

El funcionario adelantó que los equipos de logística del Ministerio se reunirán hoy para encarar el operativo en las residencias geriátricas. Además, el coordinador de Dispositivos Territoriales dijo que hoy comenzarán a colocar la dosis de refuerzo al personal de salud, que será citado automáticamente. Desde el Ministerio aclararon que aquellos que no hayan sido vacunados en su lugar de trabajo tendrán que inscribirse en el registro provincial.

También recordaron que desde la semana pasada están colocando la dosis adicional para los mayores de 50 años que fueron vacunados con Sinopharm y los inmunocomprometidos, con un intervalo mínimo de cuatro meses, una población objetivo de 100 mil personas en toda la provincia que seguirán turnando en los próximos días.

Por su parte, Prieto recorrió ayer las instalaciones de La Redonda, en la capital provincial, donde fueron turnadas 1.100 personas para la aplicación de dosis de refuerzo a mayores de 70 años, y en ese marco analizó los porcentajes de personas vacunadas en la provincia y los objetivos planteados: "Pensamos alcanzar un más 70% para el mes de diciembre. Tenemos un 67% con el esquema completo, un 85% con una dosis. Están vacunados 306 mil niños entre 12 y 17 años y 330 mil de 3 a 11 años para una población de 420 mil".

Consultado sobre la tercera ola y el impacto en otros países, Prieto manifestó: "Estamos viendo la pandemia de los no vacunados y eso nos hace pensar. En el mundo hay un ascenso de casos por eso es importante completar los esquemas de inmunización". El funcionario agregó: "No hemos tenido una tercera ola, sí pequeños picos que hoy están en una positividad baja, el 2%. Pero no podemos dejar de preocuparnos por lo que viene, estamos en una etapa reflexiva y tiene que ver con el plan de vacunación".