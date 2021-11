Desde Santa Fe

La senadora nacional electa Carolina Losada no tiene pensado mudarse de Nordelta. “La gente me eligió sabiendo que yo vivo donde vivo”, dijo al ratificar que no cambiará su domicilio a la provincia –que representará en el Senado de la Nación a partir de diciembre- y sólo abrirá una oficina en Rosario, que podría atender su hermana, Georgina Losada, a quien considera la “responsable de su carrera política” en Juntos por el Cambio. “La gente me votó igual, no le importó ese ataque que me hacían, que era absurdo”, se defendió la legisladora. El reproche por la residencia saltó en la propia interna del macrismo, cuando uno de sus rivales, el ex presidente de la UCR y ex candidato a gobernador de Mauricio Macri en Santa Fe, José Corral, reveló que Losada vive en un country de Tigre y vota en el barrio porteño de Nuñez. “Todos tenemos derecho a saber dónde viven los políticos y si ella se postuló para senadora por Santa Fe tendría que haber hecho el cambio de domicilio. No es sólo un trámite, ni un tema menor”, aseguró Corral.

Ayer, Losada –ya electa- ratificó que no piensa en cambiar su domicilio a la provincia. “La gente me votó igual, no le importó” su lejanía, ni lo que llamó “ese ataque absurdo” del radical. Por lo tanto, seguirá como hasta ahora, en su casa de Tigre y en el padrón de electores de la ciudad de Buenos Aires.

“Muchos la han cuestionado porque no vive en Santa Fe y tampoco votó en la provincia. ¿Cómo piensa revertir esa situación?”, le preguntaron en Radio Eme.

-No tengo nada que revertir –contestó Losada. “La gente eligió, sabiendo que yo vivo en donde vivo. Estoy habilitada para ser senadora nacional por Santa Fe. Elegí mi provincia para trabajar en política porque yo nací en Rosario. Más allá de que siempre volví a mi provincia y a mi ciudad, hay cuestiones que muestran que a la gente no le importó ese ataque que me hacían, que era absurdo”.

-A lo mejor no planteé bien la pregunta –aclaró la periodista.

-Déjame terminar –la cortó Losada. “Los senadores nacionales deben defender a la provincia y los dos senadores kirchneristas que tenemos hoy, no defendieron los intereses de Santa Fe. Cuando no defendés a la provincia, le estás jugando en contra, aunque vivas en la provincia. Eso te demuestra que más allá de dónde vivas, lo que tiene que importar cuáles son tus propósitos. Mi propósito es defender a Santa Fe, que es la provincia donde nací”.

-Por lo tanto, ¿no tiene pensado cambiar de domicilio?

-Yo vivo en Tigre. Mi trabajo va a estar dividido entre la ciudad de Buenos Aires porque ahí está el Senado de la Nación y Rosario, donde voy a tener una oficina. Además, las recorridas a la provincia porque yo me comprometí con todos y cada uno de los santafesinos en no dejar de recorrer la provincia.

-Esa era la respuesta.

-¿Cómo?

-Esa era la respuesta. A lo mejor, yo había formulado mal la pregunta, era eso lo que quería preguntar: ¿sí va a tener una oficina en la provincia?

-Por supuesto que sí. Voy a vivir mi vida entre los dos lugares (Tigre y Rosario). Así lo elegí, yo me siento muy cómoda acá, es mi lugar. Estoy en Buenos Aires por una cuestión laboral, pero mi lugar es Santa Fe, me encanta. Estoy feliz.

La impugnación pública de Corral a Losada porque vive en Nordelta, vota en Buenos Aire y representará a Santa Fe en el Congreso incluyó también al diputado Luciano Laspina –quien renovará su banca en diciembre- y tampoco tiene domicilio en la provincia. “No es un tema menor”, insistió Corral, al plantear que el arraigo es parte del patrimonio político. “No se puede defender lo que no se conoce”.

Corral especuló que era "entendible" la supuesta demora de Losada en cambiar su domicilio a la provincia –que ahora se sabe que no era tal-. Pero consideró inexplicable el caso de Laspina, que es diputado nacional por Santa Fe desde 2014 y no vive en Santa Fe. Laspina no lo desmintió y en diciembre asumirá un nuevo mandato por cuatro años, hasta 2025.

A Losada le preguntaron también por las “elucubraciones mediáticas sobre su futuro político”. ¿Piensa en ir por más dentro de dos años, en 2023?

-Si hoy, que todavía no soy senadora nacional y la gente me acaba de elegir hace horas para que represente a Santa Fe, comienzo a pensar lo que voy a hacer de acá a dos años sería una falta de respeto a la gente, y yo a eso no lo voy a hacer. Hoy tengo que pensar en ser la mejor senadora que pueda ser y representar lo mejor posible a mi provincia.

-En seis años, ¿va a seguir su carrera política?

-Por supuesto. Cuando me meto a trabajar en algo es difícil de que me corra de ese lugar. Estoy muy convencida de lo que hago -concluyó.