El gobernador Omar Perotti atribuyó la serie de ataques anónimos a balazos de los últimos días –cinco a estaciones de servicio y dos a escuelas en el día de elecciones– a una respuesta del crimen organizado a "las acciones que se van tomando y no tienen vuelta atrás", alusión a la gestión de Gobierno en materia de seguridad pública. Asimismo, adelantó que promoverá un proyecto de ley para endurecer sanciones penales para quien transite por la calle con un arma sin permiso legal. "Es un delito que no debe ser excarcelable", dijo.

El jefe de la Casa Gris, en recorrida de obras con Pablo Javkin, atendió ayer por la mañana la consulta de prensa sobre la quinta balacera perpetrada sobre una estación de servicio en los últimos siete días, y puso de relieve la novedad fresca por entonces: la policía acababa de detener a un hombre como sospechoso del primer atentado, ocurrido en San Martín y Saavedra (ver nota aparte). Entonces ensayó el mismo análisis que hacían sus antecesores para explicarse antes de 2019 la escalada de homicidios y violencia narco en Rosario. Y que él, entonces desde la oposición, descreía y cuestionaba.

"Hay detenidos. Sin dudas, hay acciones que se van tomando, que no tienen vuelta atrás, acciones que complican la forma en la que se desenvolvían algunos actores del delito, que ahora quieren retrotraer esas situaciones. Muchas de estas cosas tienen que ver con mensajes en esa línea", dijo Perotti.

Razones para pensar así tiene. Los pistoleros que el domingo dispararon ocho veces contra el edificio de la escuela técnica Crisol, en barrio Saladillo, antes de irse dejaron un mensaje escrito: "O se comunican con las mafias, o siguen las balaceras", decía. Raro en un lugar donde no hay posibilidad de una extorsión en dinero.

Por eso en el entorno del gobernador interpretan que su gestión causa alguna molestia al hampa y las balaceras es la expresión del reproche. Alguno más conspirativo que otros pretendió relacionar el horario de los tiroteos con el prime time de los noticieros de la TV rosarina.

Perotti destacó la coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional. "Tenemos muchas situaciones que se van dando con las fuerzas federales: este fin de semana hubo en Rosario 35 allanamientos", resaltó. Pero dejó en claro que esos refuerzos no serán incrementados.

"Lo que tenemos con las fuerzas federales es el compromiso asumido de la primera llegada de 575 efectivos y la consolidación de una nueva región de Gendarmería, proceso que se debe ir dando hasta marzo. También esperamos la cobertura de las vacantes en la Justicia federal y la creación de nuevos cargos en fiscalías y Cámara para tener una estructura judicial acorde a la magnitud de lo que tenemos que enfrentar en Rosario", planteó el jefe de Gobierno.

“Es necesaria la colaboración de la Nación. No solamente necesitamos la ayuda y la presencia del Estado nacional, sino que es necesario que todos los argentinos conozcan la situación. En cuanto a lo que ocurre en Rosario, la Nación no puede permitir que en su territorio pasen estas cosas", remató Perotti, parecido a reclamos de gobernadores anteriores.

Portación de armas

El gobernador ya había insinuado algunas veces su intención de endurecer algunos párrafos del Código Procesal Penal. Y ayer lo reiteró ya con anuncio firme. Dijo que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el corpus punitivo de manera que la portación ilegal de armas en Santa Fe implique prisión preventiva directa y no sea excarcelable. "Eso queremos y vamos a trabajar en esa línea. La realidad de la provincia lo amerita. Quien no tenga autorización para portar un arma de fuego y sea detenido, que tenga esa clasificación. Hay que modificar el Código Procesal Penal. Me parece una acción de prevención importante y necesaria. No puede ser un delito excarcelable. Claramente tenemos que saber que hoy, el que va armado, va con acción de robo, y no tiene autorización; o para ser parte de algún enfrentamiento entre bandas o participa de una balacera. Lo que queremos es que esa modificación del marco legal nos permita tener una acción fuerte de prevención”, recalcó.