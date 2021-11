El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial y dueño de tres de los cuatro Grand Slam de 2021, se clasificó este miércoles para las semifinales del Masters que se desarrolla en la ciudad italiana de Turín, tras imponerse sobre el ruso Andrey Rublev por un cómodo 6-3 y 6-2 en un partido de la segunda fecha del Grupo Verde.



Djokovic, quien ganó el Masters en las ediciones de 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015, superó a Rublev (5) luego de una hora y ocho minutos de juego y avanzó en forma anticipada a "semis" con una actuación sin fisuras en el estadio Pala Alpitour, en el barrio de Santa Rita, de la norteña Turín.

El serbio, quien llegó a la marca de 40 triunfos en Masters, fue campeón en 2021 en Australia, Roland Garros y Wimbledon (totaliza 20 Grand Slam junto al suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal), y se instaló entre los cuatro mejores en Turín a falta de una fecha, ya que en su debut el lunes último le había ganado al noruego Casper Ruud (8).

El Nitto ATP Finals se divide en dos grupos, Verde y Rojo, cada uno de cuatro tenistas que se enfrentarán todos contra todos y avanzarán los dos primeros a las semifinales, que se jugarán este y los vencedores disputarán la final el domingo.

En el cuadro de dobles, el argentino Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers se instalaron el martes en semifinales antes de completarse la última fecha del Grupo Verde tras haber ganado los dos partidos que jugaron. Por el Grupo Rojo del torneo de dobles, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colombia) vencieron a la pareja integrada por Jamie Murray (Gran Bretaña) y Bruno Soarez (Brasil) por 6-2 y 6-4.

La programación de la jornada:

Grupo Rojo

No antes de las 14.30: Rajeev Ram (EEUU) y Joe Salisbury (Gran Bretaña) vs. Nicolás Mahut y Pierre Hugues Herbert (Francia).

Grupo Verde

No antes de las 17: Casper Ruud (Noruega) vs. Cameron Norrie (Gran Bretaña), reemplazante del griego Stefanos Tsitsipas (4), quien no superó la lesión en el codo derecho que había evidenciado el lunes en su partido ante Rublev.