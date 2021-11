Entre la melancolía de lo que termina y el aprendizaje de lo que queda, la artista rosarina Cata Torres encontró la inspiración en pandemia para sacar Primavera que maldad, título de su nuevo álbum y de unas de las 10 canciones que lo conforman. Como no podía ser de otra manera, es en esa misma estación en la que presentará en vivo este trabajo, con un show que tendrá lugar hoy a las 20 en el Galpón 11, con entradas a la venta en Librerías El Pez Volador (Mendoza 983 y Córdoba 960). El concierto estará intervenido por performance de danza contemporánea, poesía y puesta en escena.

Como la mayoría de los artistas que están estrenando material en este último tiempo, la joven cantante, guitarrista y compositora local escribió gran parte de las canciones de este nuevo CD durante el período de pandemia. “Estaba quieta pero con ideas entonces dedique toda mi energía a producir. Estuve en casa escribiendo y grabándome, y en agosto del año pasado lo busque a Igancio Molinas, con quien hicimos la producción del disco. No es que me propuse de una hacer un disco sino que cuando me di cuenta ya lo estaba haciendo; las canciones empezaron a surgir solas”, contó Torres a Rosario/12.

Si bien se la suele identificar con un estilo dentro del pop/rock indie con influencias de la música folk, la joven artista aclara que es “difícil encasillarse en un género” y considera que “simplemente hago canciones y los diferentes géneros tienen que estar al servicio de esas canciones”. Su camino musical inició oficialmente en el año 2014, cuando comenzó a realizar conciertos, como así también creando diferentes agrupaciones musicales. En diciembre del 2018 publicó su primer trabajo discográfico, Dones, realizado de manera independiente y que consistió en un EP de cinco canciones de su autoría.

Este nuevo álbum que presentará hoy está formado por 10 canciones que representan un hacer con la tristeza y en el que cada canción busca procesar una despedida o un encuentro. Al ser consultada por el motivo de la elección del título del CD, Torres explicó: “Lo titule Primavera que maldad, como uno de los temas, porque consideré que era un nombre que exagera la melancolía y que lleva a un estado extremo que es un poco el que transita todo el álbum. La canción refiere a la Primavera como si pasara, como si no se pudiese vivir, convocando a otro estado, a un estado más de tristeza, como pasa la felicidad pasa la primavera. La melancolía es un sentimiento que recorre bastante al álbum”. Sin embargo, también aclara que otras canciones, como Aprendí, “convocan más a un disfrute, corriéndose del drama y contando una historia que abre y sigue viaje sin dirección”.

Además de estar acompañada por su banda de músicos, el concierto estará intervenido por una performance de danza contemporánea de Juana Torres, Candela Martínez, Florencia Arvarez y Rocío Fernández; por poesías y por una puesta en escena que lleva a cabo Victoria Saenz. Por su parte, la apertura del show estará a cargo de del compositor y artista rosarino Agus Scaglia.