La plataforma cinéfila Mubi auspiciará por primera vez el premio a la Mejor Película de la competencia Estados Alterados en la 36º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este año, Estados Alterados incluirá a las siguientes películas: A Night Of Knowing Nothing, de Payal Kapadia; All Lights Everywhere (foto), de Theo Anthony; State Of Elevation, de Isabelle Prim; Dark Light Voyage, de Tin Dirdamal y Eva Cadena; They Carry Death, de Samuel Delgado; Jack´s Ride, de Susana Nobre; Nuclear Family, de Travis Wilkerson y Erin Wilkerson; Orpheus, de Vadim Kostrov; Outside Noise, de Ted Fendt; Pr1nc3s4, de Raúl Perrone; Sexo desafortunado o porno loco de Radu Jude; Ste. Anne, de Rhayne Vermette; y Sycorax, de Lois Patiño y Matías Piñeiro. Esta sección tendrá a Malena Szlam, Camilo Restrepo, Daniel Kasman, Andrea Queralt, Eugenia Mumenthaler y Paolo Benzi como jurados.



A su vez, varias películas internacionales que serán parte de la 36º edición del Festival de Mar del Plata, estarán disponibles en Mubi próximamente. Entre ellas, Titane, de Julia Ducournau; Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; y What Do We See When We Look At The Sky?, de Alexandre Koberidze. Esta última será parte de la Competencia Internacional de Largometrajes.

Como parte de la celebración, Mubi ofrecerá 30 días gratis para que todo el público del festival pueda disfrutar del contenido de la plataforma.