El libro

Manual del economista serio

Sebastián Fernández y Mariano Kestelboim

Peña Lillo y Ediciones Continente

Con sátira humorística y rigurosidad académica, los autores indagan en los jugares comunes de la economía ortodoxa y plantean una mirada original sobre la situación de la Argentina y las posibilidades que se abren pospandemia. Este manual ofrece al lector un sistema sencillo para detectar al “economista serio” y aprender a conocer tanto sus vicios como sus trucos de mago, útiles para justificar el direccionamiento de políticas económicas que han agravado la dependencia argentina de los centros de poder mundiales. Este pretendido gurú tiene en su galera un modelo político claramente definido, con muchos perdedores y algunos ganadores, cuyo fracaso reiterado en aportar bienestar a las grandes mayorías es explicado por razones siempre ajenas a sus recomendaciones que, en complicidad con los factores de poder dominantes, lo hace impune y lo libera de toda autocrítica.

El acertijo

Un boxeador decide retirarse cuando tenga el 90 por ciento de triunfos en su haber. Si ha boxeado 100 veces, obteniendo 85 triunfos, ¿cuál es el mínimo número de peleas adicionales necesarias para que el boxeador se pueda retirar?

Respuesta: 50

La posta

El Producto Interno Bruto (PIB) del conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó por primera vez el nivel previo a la pandemia de coronavirus durante el tercer trimestre de este año, informó el organismo. El PIB en el área de la OCDE superó en un 0,5 por ciento al del último trimestre del 2019, previo a la pandemia, impulsado por el desempeño de los Estados Unidos, Corea del Sur, Israel y algunos de los países europeos. No obstante, el crecimiento del bloque de 38 estados se ha ralentizado marcando un 0,9 por ciento respecto del segundo trimestre, ocasión donde lo había hecho en un 1,7 por ciento. En las principales economías del G7, todos los países, con excepción de Japón (cuyo PIB cayó 0,8 por ciento) registraron una expansión; no obstante, con excepción de Estados Unidos que superó su nivel previo a la pandemia en un 1,4 por ciento, todos los demás aún no completaron la recuperación.

El dato

La balanza comercial autopartista presentó un déficit de 4956 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, lo que representó un aumento del 94,2 por ciento respecto del 2020 que se caracterizó por la abrupta caída de actividad por la pandemia. Por su parte, el desempeño del comercio exterior del sector autopartista marcó un incremento de las exportaciones de 39,2 por ciento en el mismo período, con un monto total de 1033 millones de dólares, de acuerdo al relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Las importaciones de autopartes, en tanto, aumentaron un 81,8 por ciento, alcanzando los 5988 millones durante los primeros 9 meses del año, en línea con la suba registrada en la producción de vehículos por parte de las terminales nacionales, que se incrementaron 85,5 por ciento.

Tecno

La multinacional estadounidense IBM reveló la semana pasada su procesador cuántico 'Eagle', el primero que supera la barrera de los 100 cúbits en potencia de cálculo y que debe abrir las puertas al desarrollo de computadores capaces de lograr hitos imposibles para computadoras convencionales. Del mismo modo que un bit es la unidad de procesamiento básica de un ordenador clásico, la de los cuánticos son los cúbits y, en lugar de funcionar con un sistema de numeración binaria (de dos valores, 0 o 1), en un ordenador cuántico los valores pueden ser el 0, el 1 o cualquier proporción entre el 0 y el 1. Esto dispara las posibilidades de interacciones y operaciones con respecto a la computación tradicional, y su aplicación en sectores tan diversos como la investigación médica o la logística podría revolucionar completamente el funcionamiento de estos campos.

Internet

Instagram es la red social que promueve en mayor medida la discriminación por razón de sexo y raza, según reveló un informe realizado por la agrupación feminista UltraViolet. El estudio, elaborado en colaboración con el Instituto para el Diálogo Estratégico, evalúa las políticas de distintas redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, Reddit y TikTok, para determinar en qué grado las cumplen. Se asigna una letra de acuerdo con la rúbrica de calificación de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, siendo la A la mejor y la F la peor. La F es precisamente la puntuación que obtuvo Instagram tras realizar el análisis, en el que se ha comprobado cuáles son los métodos de actuación de esta red social en torno a la prohibición del ciberacoso, la desinformación de género y racial o el control que ejerce en contenidos que puedan dañar a las personas e inciten al odio, entro otros parámetros.

Empresa

Adidas Argentina, la compañía líder en la producción y comercialización de calzado e indumentaria deportiva, anuncia la inauguración de su nueva tienda en el Shopping Alto Palermo, ubicado entre las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nueva tienda, de 700 m2 de extensión, significó una inversión de 82 millones de pesos y 35 nuevos puestos de trabajo.