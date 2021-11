"Perdió el intento de provincializar el peronismo, y (Omar) Perotti es un fiel exponente de eso. Y es porque no cree en el proyecto nacional que encabeza el peronismo, no lo siente como prioritario. ¿El gobernador de la provincia tuvo tiempo para ver el partido Argentina-Brasil pero no para ir a la plaza de Mayo a un acto convocado por el presidente de la Nación? Hicieron una campaña basada exclusivamente en las políticas provinciales, sin hablar de ninguna de las políticas nacionales". Declaraciones de Agustín Rossi a la web del diario La Capital.