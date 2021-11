En un clima de tensión post electoral, en el que la oposición continúa intentando hacer gala de su nuevo poder de fuego, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emitió dictámenes a favor de un total de 116 decretos presidenciales. Se trata de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, promulgaciones de leyes y decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo desde el 2019 --referidos a las medidas de restricción de circulación del ASPO, la prórroga de la prohibición de despidos, la creación del Ministerio de las Mujeres, entre otros-- cuya aprobación, hasta ahora, fue casi una formalidad. Juntos Por el Cambio, sin embargo, se levantó y no participó de la reunión, argumentando que era una "gran gravedad institucional" el "tratamiento exprés" que se la había dado. El interbloque opositor dio una conferencia de prensa previo a la reunión y no perdió la oportunidad de vincular la decisión del Frente de Todos con la derrota electoral. A pesar de esto, el oficialismo pudo avanzar con el dictamen porque cuenta con mayoría y los decretos girarán al Senado para ser tratados en una o dos semanas.



"Con lo que vamos a tratar ahora van a ser el 100 por ciento de los Decretos de Necesidad y Urgencia que emitió el Poder Ejecutivo en el 2019, 2020 y el presente año", anunció el presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri (FdT), a las 9.30 en el Salón Eva Perón del Senado. Media hora antes, los jefes de los bloques que componen Juntos Por el Cambio, así como los legisladores del espacio que integran la Bicameral, habían decidido dar una conferencia de prensa para anticipar a los cuatros vientos su rechazo a la convocatoria. "Esto es de una gran gravedad institucional que indica que el Gobierno ha perdido las elecciones, por eso procura sacar antes del 10 de diciembre cuando perderá la mayoría en el Senado", denunció el diputado radical y jefe del interbloque, Mario Negri. "La aprobación exprés sin debate parlamentario es una pésima respuesta del gobierno al mensaje de las urnas", añadió Cristian Ritondo (PRO). Luego del show, los legisladores que forman parte de la Bicameral fueron a la reunión, reiteraron su rechazo, se levantaron y se retiraron del salón.

La Bicameral debía tratar un total de 69 DNU, 7 promulgaciones de leyes parciales y 40 decretos delegados que se habían emitido en los últimos tres años (algunos de los cuales ya estaban vencidos). El foco del conflicto con la oposición, sin embargo, giraba en torno a la aprobación de los DNU, especialmente los que referían a las disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia (ASPO y DISPO), la derogación del decreto de Mauricio Macri que habilitaba la expulsión exprés de cualquier migrante que tuviera una mínima vinculación a una causa penal, la doble indemnización y el de movilidad jubilatoria. Sin embargo, más allá de los cuestionamiento puntuales, JxC apuntó a instalar un discurso para afuera que sostenía que "el oficialismo busca aprobar de manera exprés 116 DNU". La expresión "116 DNU", incluso, se volvió tendencia en las redes sociales. "El gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso", tuiteó Elisa Carrió.

Quien tomó el guante para responder a la oposición en la reunión bicameral fue la senadora Anabel Fernández Sagasti. "La oposición siempre tiende a tener una memoria selectiva. Los diputados Tonelli y Petri eran parte cuando el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto muy importante, el 27/18, mediante el cual se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 normas, en un solo decreto, con la excusa de desburocratizar. Entonces, la pretendida institucionalidad y argumentación de las formas, de venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer esta situación de excepcionalidad por la pandemia, no lo vamos a permitir", advirtió la mendocina del FdT a los diputados del PRO presentes. Y es que Pablo Tonelli, unos minutos antes, había anunciado que "por razones estrictamente jurídicas y porque en términos políticos no nos parece conveniente convalidar este alto número de decretos, nosotros impugnamos la convocatoria". "Se levantan y se van porque no tienen argumentos para discutir sin pasar vergüenza", deslizó un legislador del FdT a Página/12 luego de participar de la reunión.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también salió a responder las denuncias de la oposición. "Están haciendo una burbuja muy grande en un tema habitual y normal en el funcionamiento del Congreso", cuestionó durante la conferencia de prensa que brinda todos los jueves en Casa Rosada. "Esperamos que los dichos de la oposición sean por desconocimiento y no mala fe", agregó, luego, a través de sus redes sociales. "Son una oposición boicoteadora y que pone palos en la rueda", enfatizó, por el contrario, el legislador que participó de la Bicameral.



Finalmente, pese al rechazo de JxC, la Comisión Bicameral logró dictaminar los 116 decretos presidenciales, entre los que se encontraban, además de los ya mencionados: la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; la jerarquización del Ministerio de Salud, de Trabajo, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Ambiente (antes Secretarías); la reestructuración del Presupuesto 2021; la prohibición de los despidos sin causa (en el marco de la pandemia); la promulgación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); entre otras. Esto fue posible porque el oficialismo cuenta con la mayoría en la comisión - el FdT tiene 9 legisladores y JxC 7 - y, por lo general, suele ratificar sin grandes problemas los decretos presidenciales. El dictamen girará ahora al Senado, en donde el FdT buscará aprobarlo antes del 10 de diciembre, que es cuando cambiará la composición de la cámara y el oficialismo perderá el quórum propio.