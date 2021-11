El Programa Permanente de Capacitación de Educación Sexual Integral (ESI) obtuvo ayer la sanción definitiva en el Senado, y quedó establecido como la Ley Provincial N° 5.552.



El proyecto presentado por la diputada Verónica Mercado dispone capacitaciones obligatorias para los docentes, cuya acreditación será exigida en cada concurso o toma de posesión de cargo en el sistema educativo de todos los niveles, de gestión pública o privada.

“La certificación emitida de la realización de las capacitaciones debe ser acreditada en cada concurso de cargo o toma de posesión que se realice en el ámbito del sistema educativo de gestión pública o privada, siendo que no podrá ser incorporado al sistema o modificada su condición de revista hasta tanto cumpla con el referido requisito”, expresa el artículo 4 de la Ley.

Otro aspecto importante es que la ley considera la formación ESI no solo desde lo sanitario, sino desde la perspectiva del respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Al día de hoy no debería existir en el sistema educativo docentes que no hayan tenido la debida formación en esta temática, la cual como se señala no solo tiene una raíz en lo sanitario, sino que tiene una profunda razón que es respetar los derechos del niño” apunta parte de la fundamentación de la legisladora sobre el proyecto. Además señala que “no todo el sistema educativo accedió, sea por decisión propia o sea porque el Estado no le dio la facilidad, a obtener la capacitación en ESI”.

Mercado agregó que “Este proyecto viene a llenar un espacio en el sistema legal, detallando la responsabilidad del Estado de ejecutar acciones concretas para la implementación de lo establecido en la ley provincial”.

En septiembre, el Ministerio de Educación de la Provincia dictó la resolución 322/2021 donde se establecen pautas de convivencias en las escuelas desde la perspectiva de la ESI.

Catamarca se convirtió así en la primera provincia del país en establecer para todos los niveles educativos, ya sean públicos o privados, pautas que modifican la convivencia institucional en el marco de Educación Sexual Integral.

