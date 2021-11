"Todos los que estamos en el fútbol estamos preocupados, tanto en Newell’s como en Central”, reconoció el entrenador leproso, Adrián Taffarel. El técnico interino se despojó de toda demagogia, muy frecuente en el fútbol, para abordar la problemática de violencia que golpea a las instituciones de la ciudad. “No creo que esto sea el fútbol en sí”, planteó. En cuanto al partido de mañana que Newell’s jugará en Sarandí con Arsenal, Cristian Lema será baja por lesión.

Taffarel no quiso caer simpático a sus hinchas. En fútbol es frecuente declarar lo que el simpatizante quiere escuchar. Por el contrario, el entrenador leproso mostró inquietud por la situación de violencia que rodea a las entidades más grandes de la ciudad, con ataques anónimos. “La ciudad tiene que calmarse de alguna manera”, exhortó Taffarel. “Estamos todos preocupados los que estamos en el fútbol, tanto en Newell’s como en Central. Esto molesta y nos afecta. Yo creo que no es el fútbol en sí lo que genera esto. Escapa a lo nuestro. Es vandálico, no es futbolístico. Nosotros pregonamos otra cosa, ser fanáticos y alentar al equipo, luchar por el equipo, hacer cosas por tu club y la gran mayoría piensa de esta manera”, analizó ayer el entrenador rojinegro.

Newell’s mañana a las 17 visitará a Arsenal. Taffarel anticipó ayer que Lema no jugará por lesión y su lugar lo ocupará Diego Calcaterra. Y en ataque Juan Garro ingresará por Román Bravo, de acuerdo a la formación que viene de vencer a Unión. Mientras que Nicolás Castro será evaluado hoy para ir al banco de suplentes, tras jugar el pasado miércoles el partido de reserva. “En los últimos partidos pudimos mejorar, pero entiendo que será un encuentro trabado y nosotros iremos en busca del triunfo, es lo que necesitamos. Llegamos bien al partido y con una semana larga de entrenamiento que nos sirvió para mejorar”, consideró Taffarel. “Tuvimos tiempo para mejorar la parte física, porque me gusta que el equipo esté más activo, que pueda correr más y esté más liberado. Los momentos de bajón que tuvo el equipo en un montón de fechas se superaron por el grupo que hay, por las características de jugadores que tengo y por la hombría que tienen ellos en los partidos", agregó el entrenador rojinegro.

El equipo para mañana será con Macagno; Jacob, Calcaterra, Canale, Bíttolo; Comba, Cacciabue, Pablo Pérez, Francisco González, Scocco, Garro.