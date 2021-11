El sello discográfico especializado BlueArt Records celebra 20 años, y como debe ser, el escenario y la música serán los protagonistas. Hoy a las 20 en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), Festival BlueArt: 20 Aniversario reunirá a Ernesto Jodos Trío, Rocío Giménez López Cuarteto, Pablo Socolsky solo piano, y el tecladista Mariano Ruggieri. Un festejo que incluye también el lanzamiento del vinilo Lo mejor de BlueArt (ver más adelante), una compilación con temas de músicos de jazz que integran su catálogo. Para BlueArt, los 20 son una cifra redonda y joven, que suma más de cien discos (de jazz y música contemporánea), premios Grammy Latino (Mejor Disco de Tango 2004 a Gerardo Gandini: Postangos en vivo en Rosario), Premio Gardel (Mejor álbum nuevo artista de tango 2013 a Adrián Abonizio: Tangolpeando), y Premio Rosario Edita a la trayectoria del director de BlueArt (y jefe de redacción de Rosario/12), Horacio Vargas.

Rosario/12 consultó a los músicos invitados para esta noche, y las coincidencias sobre la importancia que desprende BlueArt sobresalen. Como señala Ernesto Jodos, “es uno de los más importantes sellos independientes de Argentina, especialmente de jazz, con 20 años de documentar muchísima música interesante. Es muy importante que existan estos sellos y tipo de emprendimientos. Para mi carrera profesional significó algo también relevante, porque es el sello con el que más discos he grabado; es la relación discográfica más larga de toda mi carrera, desde 2004 cuando salió Solo hasta La mirada detenida, de 2019”. De igual modo, Pablo Socolsky comenta que “BlueArt ha sido una referencia nodal para los músicos de jazz y de música original creativa en Rosario y en nuestro país. Cuando uno repasa los 20 años y las más de cien ediciones, empieza a encontrar joyas de colección invaluables, como los discos de Gerardo Gandini, Horacio Larumbe, Horacio Fumero, Ernesto Jodos, Carlos Casazza, Eduardo Elia, Leo Genovese. Ser parte de este destacado catálogo desde 2012 con los discos editados en formaciones grupales (Bondades, 2012; Portugal, 2015) y actualmente en mi proyecto de solo piano (La Forma Inicial, 2020), es un honor. Además, que un tema del disco solo piano se haya elegido para integrar el vinilo de celebración es algo muy especial para mí”.

Rocío Giménez López. Foto: Jorge Portillo.

Por su parte, Mariano Ruggieri refrenda lo dicho al destacar “el amplio y variado catálogo de BlueArt, orientado a las composiciones originales de músicos de jazz del país. Horacio (Vargas) es un emprendedor natural y da muchas oportunidades a escritores, músicos, periodistas. BlueArt continúa dando y creando y me siento muy contento de ser parte; y quiero mencionar también a Paraphernalia, casa de discos y club de jazz, un espacio muy valioso para nuestra ciudad, gestionado por Sebastián Vargas”. La otra referencia precisa la permite Rocío Giménez López, cuya música no hubiese sido la que es sin la incidencia de BlueArt: “pensando hacia atrás, lo primero que me viene a la cabeza es la cantidad de música de artistas locales editados en el sello, y los conciertos en vivo de esos primeros años, en el Parque de España y otros espacios. Recuerdo esos primeros discos y conciertos de Olivera/Lúquez, el piano solo de Ernesto (Jodos) y el de Paula (Shocron), La Revancha (Julio Kobryn/Paula Schocron/Sebastián Mamet/Mariano Sayago), los primeros discos de dúos y tríos de Carlos Casazza, los conciertos de El Umbral. Algo muy determinante para mí. Yo estaba terminando la secundaria y empezando a meter la nariz en el jazz cuando todo eso estaba pasando, y sin dudas todos esos sonidos y esas imágenes vistas de cerca se transformaron en algo muy importante para alguien que recién empieza, porque tiene que ver con percibir una idea de ‘lo posible’. BlueArt se encargó de poner todo ese momento en discos. Tengo muchos que comprábamos a la salida de los conciertos, y a muchos me los sé de memoria. Muchos años después, cuando hice la sesión de Deseos Múltiples con el cuarteto, se la mandé a Horacio y enseguida el disco encontró su hogar. De ahí en adelante, todo positivo, ¡y sigue!”.

Pablo Socolsky. Foto: Sebastián Vargas.

Sobre el repertorio de esta noche, Ruggieri adelanta que el suyo “será experimental, con sintetizadores análogos y en formato trío, junto a Leonardo Piantino en saxo y Cristian Loza en guitarra”. Por su parte, Socolsky explica que “la idea es presentar algunas versiones del material editado recientemente del disco solo piano (La Forma Inicial) y composiciones nuevas, a partir de las cuales pensar el espacio como un gran living y recrear el tono intimista logrado en el estudio de grabación”. Giménez López destaca que tocará “con el grupo original del disco (Emilio Madeo en contrabajo, Francisco Martí en batería, y Milton Méndez en trombón), porque tengo la suerte de que Emilio Madeo esté de visita en Rosario después de años viviendo afuera, así que es una fiesta para el grupo. Vamos a tocar algo de ese disco para celebrarlo y también caminar un poco por la cornisa tocando música nueva, algo que disfruto mucho”. Finalmente, Ernesto Jodos transitará por “algunas cosa que están preparadas y otras que serán más intempestivas, pero la idea es basarme principalmente en música que grabé para el sello; tocaré alguna pieza solo y luego será el placer de tocar junto a Franciso Martí (batería) y Emilio Madeo (contrabajo), dos representantes de la escena rosarina, aun cuando Emilio viva en Berlin, pero por suerte ahora está acá”.

Mariano Ruggieri.

El vinilo Lo mejor de BlueArt es el primer registro en este formato en editarse a través de un sello independiente de la Argentina. El disco se encuentra también disponible en las principales plataformas digitales, y la lista de temas incluye a los cuatro músicos, junto a Carlos Casazza Quinteto (“Lycopodium”), Olivera/Lúquez (“Boedo”), y Jorge Migoya (“Aux arbres”). Sobre su participación (“Ll# 0 y Ll# 6”), Ernesto Jodos recuerda que “en 2011 tocaba con dos tríos de piano: uno con Mauricio Dawid y Sergio Verdinelli; y el otro con Jerónimo Carmona y Luciano Ruggieri. Cuando surgió la idea de volver a grabar un álbum para BlueArt, no podía decidir con cuál de las dos formaciones hacerlo. Fue entonces que se me ocurrió la idea estrafalaria de armar un ‘doble trío’; en realidad, un quinteto. Es la banda con la que más he viajado a tocar. Los temas que figuran aquí son parte de una serie de composiciones con el nombre de Ll (ele ele), y son mis favoritas del CD original”. Socolsky hace lo propio con “La salvación de lo bello”; como él dice: “este tema representa uno de los momentos en los que algo sucede en un estudio de grabación. Mientras transcurría el tiempo en el estudio y ante la necesidad de sentir algún alivio frente a la exigencia, apareció el momento de intentar desprenderme de lo previsto y animarme al despliegue de una total intuición. El título es un homenaje al libro de Byung Chul Han”. Con “Canción nocturnal”, Rocío Giménez López ofrece una de sus primeras composiciones, “una versión que tocamos con Emilio Madeo y Francisco Martí en el estudio de Alex Panizza en setiembre de 2017. Después de todo, pienso que escribimos y tocamos para que el tiempo nos enseñe de cuántas formas distintas podemos sonar, hacer y sentir. Y esa multiplicidad es parte de la esencia de esta música". Finalmente, Mariano Ruggieri & Luciano Ruggieri cierran el disco con “Lento camino a casa”, un tema compuesto durante la adolescencia, recuperado tras el paso del tiempo y “que mantenía una emoción vigente en nosotros; la melodía y las progresiones son muy simples y el pulso es lento, lo que nos llevó a nombrarlo al principio como ‘el tema lento’ del repertorio. Luego de elegir la portada del disco en la que dos peregrinos regresan del desierto con sus camellos, decidimos completarlo como ‘Lento camino a casa’”.