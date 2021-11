El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, hizo un balance post electoral en Redacción IP. "El error de Juntos por el Cambio fue caer en un triunfalismo después de las PASO", dijo. No obstante, sostuvo que el Frente de Todos "no tuvo una remontada" porque el sector más fuerte de la oposición "no perdió votos".

"Los intendentes trabajaron", señaló, y agregó que "los recursos económicos aplicados al corto plazo algún efecto tienen", en alusión a los resultados favorables obtenidos por el frente oficialista en el Gran Buenos Aires.

Por otro lado, Valenzuela expresó que "los últimos dos años del Gobierno no fueron buenos" y los atribuyó a la "imposición" de exintegrantes del Gabinete provincial Carlos Bianco y Martín Insaurralde. "Antes nos llamaban para darnos órdenes y hoy hay un mejor clima", aseguró.



