Emiliano Vecchio volvió al equipo en su mejor versión. Su talento, en complicidad con Marco Ruben, llevó a Central a una victoria tan necesaria como incuestionable frente a Atlético Tucumán. El partido careció de emoción porque el canaya jugó a voluntad en el Gigante. Emmanuel Ojeda, de muy buen rendimiento, abrió el marcador y después aparecieron las geniales deficiones de Vecchio para asegurar tres puntos que al equipo lo vuelve a meter con alguna chance en la pelea por clasificar a Copa Sudamericana.

La tarde donde había mucho para definir, fue de fútbol y reconciliación. Del equipo con su juego y del Kily González con los hinchas. La recomposición de la imagen se forjó con un triunfo claro, orientado por el talento de un Vecchio inspirado y un Central que tuvo decisión para salir a ganar.

El canaya se adueñó de la pelota y encogió al mínimo las posbilidades de Atlético Tucumán en el área de Broun. El juego no tenía mayor emoción porque todo estaba bajo control de los canayas. Aunque demoró 20 minutos en llevar al marcador la diferencia. El gol llegó en una jugada armada, donde Blanco sacó un centro bajo a espaldas de los centrales tucumanos que encontró a Ojeda, por detrás, para empujar ante la pasividad de Luchetti. La diferencia estaba justificada. Atlético Tucumán era un equipo sin carácter ni capacidad de reacción. Apenas si ensayó algunos disparos de larga distancia, nada que exija a Broun.

La ansiedad en el Gigante empezó a correr en las tribunas porque el equipo no ampliaba la diferencia. Todo lo que hacía Central era a gusto y encontró el cierre del primer tiempo con un gran festejo. Vecchio marcó el segundo sobre el primer palo al recibir un pase de primera y corto de Ruben, en genial asistencia, al recibir de espaldas al arco.

El segundo tiempo el partido tuvo paridad en la primera media hora. Atlético Tucumán se esforzó por remontar el juego. Sus méritos llegaron solo a lograr jugar con la pelota en campo canaya. Pero no más que eso. Ni siquiera con centros pudo la visita llevar riesgo a la defensa canaya. Y cuando Vecchio conquistó el tercero, al ingresar a la carrera frente al área y tocar por sobre Luchetti en asistencia de Zabala, el partido pasó a ser un entrenamiento entre titulares y suplentes.

La visita logró el descuento de Benítez en una jugada donde los canayas se relajaron. Infantino se resbaló y por azar a Benítez le cayó la pelota en el área chica y solo tuvo que empujarla. Por entonces Kily González había sacado a Martínez y Vecchio para preservarlos. Ruben buscó su gol de tiro libre pero se lo negó Luchetti, en gran atajada. La victoria generó sonrisas en Arroyito y la más ancha fue de Kily González.

3 Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Infantino

Ojeda

Vecchio

Lo Celso

Gamba

Ruben

DT: Cristian González.

1 Atlético Tucumán

Luchetti

Campos

Ortiz

Albornoz

Risso Patrón

Rius

Erbes

Mussis

Ruiz Rodríguez

Benítez

Menéndez

DT: Pablo Guiñazú

Goles: PT: 20m Ojeda (C) y 45m Vecchio (C). ST: 28m Vecchio (C) y 39m Benítez (AT).

Cambios: Desde el inicio Lotti por Menéndez (AT), 13m Pereyra por Mussis y Acosta por Lotti (AT), 18m Zabala por Lo Celso y Ciccioli por Martínez (C), 29m Rosales por Erbes y Heredia por Rius (AT), 35m Covea por Vecchio y Martínez Dupuy por Gamba (C) y 40m Luciano Ferreyra por Infantino (C).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Central