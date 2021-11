Después de un pedido de Adele, la plataforma Spotify anunció que retira el botón de reproducción aleatoria dentro de los álbumes y ya no aparecerá de forma predeterminada para que los usuarios puedan escuchar las canciones en el orden establecido por los artistas.

“Este fue el único pedido que tenía en nuestra cambiante industria. No creamos álbumes con tanto cuidado y reflexión en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar”, tuiteó la cantante británica que acaba de lanzar su nuevo disco 30.

El cambio se aplicará solo a las cuentas premium -es decir, pagas- de Spotify. Aunque el botón ya no esté presente en los álbumes, esto no significa que la plataforma lo haya retirado de forma definitiva, ya que los usuarios todavía tienen la opción de activarlo de forma manual desde la vista de una canción en reproducción.

El enojo de Adele con un periodista australiano

Adele también fue noticia pero por otro hecho. Según reportaron medios británicos, la cantante se molestó con el periodista australiano Matt Doran, del programa Sunrise que se emite en el Canal 7 de dicho país, cuando admitió que no había escuchado su último disco.

Después del reportaje de 20 minutos, donde no se le había preguntado nada de 30, la artista quiso saber si había escuchado el disco. Doran dijo que no lo había hecho y Adele se levantó y se fue. De acuerdo a la nota publicada por el Daily Telegraph, que relata el incidente, el periodista habría sido suspendido por dos semanas.

Desde la discográfica Sony le habrían negado al canal los derechos para reproducir cualquier fragmento de la nota. La cadena australiana habría gastado cerca de 1 millón de dólares para promocionar con contenido exclusivo el último disco de la estrella. El paquete incluía la charla mano a mano con Doran, la transmisión exclusiva para Australia de la entrevista de Adele y Oprah Winfrey y las imágenes de su concierto One Night Only en el observatorio Griffith de Los Angeles.

La emoción de Adele al reencontrarse con su profesora de inglés

Como parte de la promoción de su nuevo disco, Adele participó de An Evening With... (Una Noche Con…), un programa emitido por la cadena británica ITV en el que actúa un artista.

Pero esta vez no fue solo el público el que se emocionó con las canciones romáticas, sino que la misma Adele recibió una sorpresa. Durante el show, la actriz Emma Thompson le preguntó si había tenido alguien que la inspirara cuando era joven.

“Sí, tenía una maestra en Chestnut Grove, era mi profesora de Inglés, Miss McDonald - respondió la autora de Someone Like You-. Ella hizo que amara la literatura. Siempre he estado obsesionada con la literatura inglesa y ahora, obviamente, escribo canciones”.

Acto seguido, Thompson le contó que la docente estaba en la audiencia y Adele rompió en llanto antes de abrazarla en el escenario.

La cantante tuvo que pedirle al comediante Alan Carr que tomara el micrófono durante cinco minutos para poder retocarse el maquillaje antes de seguir con el espectáculo. Carr, ayudado por el público, cantó parte de Make You Feel My Love.