* Apple TV+ tendrá su The Last Dance. La plataforma de streaming anunció la producción de una serie documental basada en Earvin “Magic” Johnson. El proyecto explorará los logros deportivos y el impacto que tuvo el jugador de Los Angeles Lakers. Estará dirigido por Rick Famuyiwa. ¿Lo tomará personal?

* HBO anunció el estreno de The Gilded Age para el próximo 24 de enero. La ficción tiene todos los argumentos para ser considerada la Downton Abbey del otro lado del Atlántico. Es una época remota de los Estados Unidos marcada por grandes cambios económicos, sociales y culturales. También aparece el discreto encanto de la burguesía con aires de nobleza. El espaldarazo final lo da Julian Fellowes, creador de la serie británica que duró seis temporadas y de este proyecto que consta de nueve episodios.

* Flow acaba de estrenar Not Safe for Work. La comedia de la BBC –exclusiva del servicio- sigue al personal de la administración pública en una oficina que asiste a inmigrantes en Northampton. Su protagonista es Katherine (Zawe Ashton) quien acaba de arribar al lugar desde Londres y descubre que todo le resulta tan extraño como las personas a las que debe asistir.





El personaje

Marty Markowitz de The Shrink Next Door (Will Ferrell). Un acaudalado y solitario empresario textil neoyorquino en medio de una crisis de mediana edad. Bipolar, aniñado, tieso, sumiso, y con un look que remite al pintor Bob Ross, gracias a su psiquiatra encontrará la solución: convertirse en su marioneta por tres décadas.