Un informe sobre la situación económica y la del cursado que atraviesan miles de estudiantes rosarinos arrojó que casi el 80% de los que trabajan no llega al salario mínimo, y sólo el 24,6% está registrado. Los datos surgen de la encuesta Estudia Rosario, encargada por la Agrupación Evita, que relevó a más de cinco mil alumnos de escuelas secundarias, institutos terciarios y universidades de la ciudad. Además, el trabajo evidenció que hay un consenso mayoritario para que en el futuro puedan sostenerse modalidades de cursado y exámenes tanto presenciales como virtuales, y que en el sector de las escuelas secundarias hay una recepción positiva que se impone al consultar sobre la temática del voto joven. A la luz de los resultados, desde la agrupación estudiantil consideraron que una alternativa superadora sería la creación de mesas de diálogo con autoridades nacionales, provinciales y locales, que tengan la formalidad de ser una Paritaria Estudiantil, para poder abordar mejor la diversidad de problemas que afectan a quienes estudian en los distintos niveles.

En el marco de un nuevo aniversario del decreto que en 1949 permitiera la quita de aranceles para estudiar en las universidades nacionales, la agrupación Estudiantes Evita difundió ayer los datos de la encuesta realizada en septiembre. Desde la organización estudiantil manifestaron cifras preocupantes en cuanto al nivel adquisitivo de los estudiantes que trabajan, así como de la baja tasa de empleo formal registrado.

*En cuanto a los ingresos de los estudiantes trabajadores, tomando como referencia un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el 77,8% cobra hasta 1 SMVM, un 18,3% entre uno y 2 SMVM, y un 3,9% más de 2 SMVM.

*Respecto a la modalidad laboral de los estudiantes, la encuesta arrojó que el 46% trabaja en negro, el 31,8% por su cuenta y un 24,6% está registrado.

*Casi el 40% del rubro de gastos se los lleva alimentación e higiene, seguido por el alquiler (35%) y los servicios e impuestos (24%).

"Que el 80% de los estudiantes no lleguen a ganar un salario mínimo nos alarma muchísimo; es reconocer que al estudiantado, con lo que trabajan, no le alcanza para sostener un alquiler, su alimentación. Se hace muy complicado poder permanecer en la Universidad si no tenés un apoyo familiar o si no lográs conseguir con quien compartir gastos; es un contexto muy excluyente", dijo a Rosario/12 Ignacio Baud, copresidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR) por el Movimiento Evita.

El informe incluye además los resultados de la encuesta sobre las modalidades de cursado a estudiantes secundarios. El 36,6% señaló que su experiencia sobre cursado virtual fue regular, el 23,7% contestó que fue buena, un 17,2% dijo muy mala, el 14% mala, un 5, % no contestó y un 3,2% la consideró muy buena.

Por otra parte, el 38,7% está de acuerdo con el voto joven, mientras que un 24,7% dijo estar muy de acuerdo. Al 15,1% le da lo mismo y el 12.9% señaló que no está de acuerdo. "Hay una mayoría que acepta la idea, sin pensar a quién votarían. Los chicos tienen desarrollada la cultura cívica y tienen ganan de hacer valer sus derechos, es una deuda que tiene la provincia con los menores de 18 años que están en condiciones de votar", apuntó Baud.

Consultados los estudiantes del nivel superior sobre la modalidad preferida para la post pandemia, la mayoría eligió un sistema mixto entre lo presencial y lo virtual para cursar, mientras que para rendir prefieren la presencialidad a la virtualidad, aunque un buen porcentaje votó a favor de un sistema mixto. Según Baud, "las herramientas de la virtualidad tienen buena recepción porque facilitaron muchas cosas, se presentan como una opción válida para solucionar algunos de los problemas que teníamos, ahora está el desafío de ver cómo se implementan".

Además, los estudiantes del nivel superior contestaron cuál era la disponibilidad de PCs y dispositivos de conexión. El 51,8% dijo que los comparten con una o más personas, un 46,9% que tienen dispositivos exclusivos. Menos del 3% indicaron que no poseen dispositivos para conectarse. "Es alarmante que la mitad de los estudiantes compartan computadoras; en el caso que sean dos o tres hermanas cómo hacés para que estén al mismo tiempo conectadas a la clase con una sola computadora", sostuvo Baud.

El copresidente de la FUR celebró la vuelta del Conectar Igualdad, que si bien es para estudiantes secundarios, cuando continúan sus estudios ya se llevan su computadora. "De todos modos, hay que exigir y seguir pidiendo que haya mejores becas que puedan ayudar, quizás a través de comodato o para adquirir los dispositvos, a mejorar aún más", planteó.

Finalmente, el informe señala que entre las principales disconformidades entre los estudiantes del nivel superior, destacan la falta de doble/triple turno en todos los años, contenidos faltantes y/u obsoletos, y problemas edilicios.