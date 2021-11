Tras conocerse las más de 25 denuncias que tuvieron dos profesores de una escuela en El Jagüel por abuso de menores, una madre de una de las víctimas habló en exclusiva con Telenueve Central.

Entre lágrimas, Micaela contó lo que le hacía uno de los profesores y los perversos "juegos" que realizaba con los chicos para abusar de ellos.

"Mi nena me agarra la mano y me dice llorando 'mamá el profesor me agarraba de la cabeza y me pegaba'. Cuando estamos en la comisaría la nena me dice que el profesor le metía la mano y le tocaba toda la parte de arriba. Cinco años tiene mi nena", explicó la mujer.