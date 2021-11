El militante histórico del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, habló en Redacción IP luego de asistir a la "Marcha de la Gorra", la manifestación en contra de la violencia institucional y el gatillo fácil en Plaza Congreso. La concentración se dio en un momento delicado con respecto al tema, en una semana en la que todas las luces estuvieron puestas en el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del asesinato de Lucas González.



Belliboni aprovechó para mencionar que “la marcha de hoy tenía un reclamo por la continuidad de los comedores y la generación de empleo genuino”. El militante de izquierda puso en contraste al acto por el Día de la Militancia convocado por el oficialismo y la Confederación General del Trabajo. “Estaba lleno de dirigentes sindicales dándole apoyo al Gobierno cuando han sido los perdedores de estos últimos dos años, más los cuatro de Macri”, criticó.

En ese sentido, criticó a las políticas económicas de Alberto Fernández: “La modificación del cálculo de la jubilación fue antes de la pandemia y hoy Martín Guzmán está aplicando un ajuste con mano de hierro”.

Al ser consultado sobre sus predicciones para los obreros en 2022, Belliboni respondió que “el escenario para el año que viene es realmente preocupante y de una crisis social en el que las organizaciones, los sindicatos y los movimientos sociales no pueden mirar para otro lado”. Es por eso que aseguró que “hay que reconstruir la economía nacional en otras bases que no sean el pago al FMI porque sino no hay salida”.

