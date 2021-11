Daniel Farfán es un docente de Joaquín Víctor González quien pide que la muerte de su hija Noelia Farfán de 30 años, el 31 de octubre pasado, se investigue como un posible crimen ya que duda de que se e haya quitado la vida. El mismo pedido hace la familia de José Julio Rivera “Sapiro” de 19 años en Las Lajitas, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 13 de noviembre, afirman que al joven lo mataron y movilizarán el próximo viernes con ese reclamo. La fiscala del departamento Anta, María García Pisacic, está a cargo de estas investigaciones.

Noelia Farfán fue encontrada sin vida por su pareja, C., quien detalló a la familia que esto pasó a las 8 de la mañana del 1 de noviembre, cuando ella regresó a la vivienda que compartían. El padre de la joven detalló a Salta/12 que el médico forense que realizó la autopsia estableció como data de muerte el 31 de octubre a las 16 y señaló que falleció por asfixia. "La policía me dijo que se ahorcó. Mi hija no se pudo haber ahorcado jamás (...) El médico que hizo la autopsia dice que no hay golpes que demuestren que a ella le hicieron algo, como que fue un ahorcamiento por sí mismo". contó.

El padre indicó que la concubina de la hija fue la única que pudo ver cómo estaba el cuerpo. "Lo que más me hace dudar es la posición, porque dijo que no estaba colgada, que estaba de rodillas, como en cuclillas, y con la mano derecha sosteniendo el cable como queriéndo sacárselo", contó. Además detalló que no hay indicios de que pudiera colgarse de algún lugar, y que en el techo que era de madera no vio marcas. La mamá y el papá de Noelia solo pudieron ver el cuerpo después de la autopsia cuando les entreabrieron la bolsa en que la pusieron en el servicio forense. El papá dijo que habían pasado más de 24 horas y el cuerpo estaba muy descompuesto.

Daniel expresó que le cuesta creer que su hija pudiera haberse quitado la vida porque no la vio en un estado límite, además afirmó que tenía contención familiar con él, la madre y hermanos para comunicar y pedir ayuda si tenía algún problema. El padre dijo que la hija visitaba de forma permanente su casa y tenían comunicación fluida personalmente y por teléfono. "Ella contaba con nosotros para todo, en lo emocional y en lo económico, la ayudamos en todo momento", manifestó. Por ello duda de la versión del suicidio.

Además el padre señaló que la joven tenía muchos proyectos de vida, uno de ellos era terminar la casita que estaban construyendo con la pareja, también tenía aspiraciones laborales, ella arreglaba impresoras y celulares de forma independiente, había referido antes la idea de viajar a la capital a buscar un mejor trabajo ante la falta de oportunidades en Joaquín V. González. "Noelia era muy positiva, vivaz. Era todo sonrisa, siempre que venía a la casa, le gustaba jugar al fútbol. Buscaba la forma de hacer reír a todo el mundo", recordó su padre.

"Aparentemente el sábado y el domingo. En un primer momento, y contado por la pareja, todo ha estado bien. No había nada que marcara que Noelia pudiera estar muy mal al punto de quitarse la vida", relató el papá.



Aunque el padre dijo que el relato de la pareja de Noelia es "confuso" y que dio distintas versiones respecto a lo que pasó el domingo. Él detalló que la última vez que vieron a Noelia fue el viernes, en que les contó que el sábado iría a un cumpleaños con su concubina y se desvelaría. "Estaba contenta. Dijo que esa noche iban a estar ahí, que iban a bailar y que seguramente el domingo iban a estar durmiendo todo el día. El domingo ni siquiera intentamos llamarla por teléfono, no la quisimos molestar", sostuvo el papá.

"Supuestamente vuelven juntas del cumpleaños", señaló el padre que le refirió la pareja de la hija. "El relato de C. fue cambiando, primero me dio a entender que se había separado de Noelia el domingo a la noche. Cuando le hacen la autopsia en el Quebrachal determinan que no murió en el transcurso de la noche ni la mañana. La data de muerte es a las 16. Cuando traen el cuerpo a la sala velatoria, C. cambia el relato diciendo que a las 14 ya se habían separado porque tuvo que ir a cuidar a su hermana con discapacidad".

El padre dijo que la pareja también les contó que Noelia debía pasar a buscarla después de que se desocupara de las responsabilidades con la hermana el domingo pero no fue. Además describió que ese día hubo un corte de electricidad entre las 22.30 y 23.30, la pareja le habría referido que pensó que Noelia se había dormido, que no quiso volver sola y prefirió regresar al día siguiente a la casa.

La pareja regresó a la casa a las 8 de la mañana. "Dice que esa mañana fue acompañada de otra amiga porque sospechaba que algo había pasado. La amiga se queda parada afuera y después ella la encuentra muerta", manifestó el padre de Noelia.

El papá dijo que sabía que Noelia y su pareja venían teniendo algunos problemas en la relación. Aunque dijo que tampoco cree que la concubina pudiera haberle provocado la muerte. "Ellas vivían juntas hace 4 años. Era una relación normal, a la casa venían todos los días. Muchas veces venían casi toda la semana, había semanas en que solamente venían a ver como estábamos, Noelia era de estar todo el día en la casa", recordó.

El padre indicó que "aparentemente no faltaba nada" en la casa de Noelia. "Estaba su celular, lo confiscó la policía y había otro teléfono más que encontraron allí", señaló. Contó que la tía de Noelia fue a hablar con una auxiliar fiscal en J. V. González quien le dijo que hay que esperar el resultado de las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, "que eso supuestamente va a indicar si la muerte fue (autoprovocada) o si hubo una inducción al suicidio o un homicidio". Además en la Fiscalía habrían informado a su familia que se tomaron el tiempo para recolectar "todo tipo de rastros, fotos, pero la causa está caratulada como suicidio" dijo el padre.

"Lo que yo deseo, es que la justicia actúe, que investigue, que no se duerma en los laureles, no le echo la culpa a (la pareja de Noelia). Si fue homicidio que se busque a los culpables, que se haga justicia por mi hija, que no quede en que fue un suicidio porque tengo dudas", expresó el padre. Además mencionó que en el servicio de sepelio le dijeron que la ropa estaba toda ensangrentada en una bolsa y la tiraron, "si para hacer la autopsia la desvisten, ¿cómo se llenó de sangre la ropa?", cuestionó.

"A Sapiro lo mataron"

También se produjo otra muerte dudosa, en la localidad de Las Lajitas y este viernes familiares marcharán a las 19 exigiendo que se investigue como un homicidio y no suicidio.

José Julio Rivera alias “Sapiro”, de 19 años, fue encontrado sin vida por su hermano. "Estaba tirado con un precinto en el cuello. Había sangre en el piso también. El precinto no era algo que había en la casa. Sospechamos que lo mataron por la forma en que fue encontrado. Él estaba tirado en el piso, contra la pared, con las dos manos hacia abajo y de costado. Como si lo hubiesen puesto ahí", explicó la hermana a Salta/12, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad. Además la mujer indicó que esa casa era de su madre, quien ya falleció y solo vivía otro de sus hermanos allí, que no es quien lo encontró. Precisó que Sapiro vivía en otro lado, con una familia amiga de él.

Un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal señala que el hallazgo del cuerpo se produjo el domingo 14 de noviembre y que el joven tenía 18 años. La hermana precisó que el hallazgo fue el sábado 13 de noviembre alrededor de las 23.30 y que su hermano tenía 19 años.

El médico forense indicó en el certificado de defunción que el joven murió de un paro cardiorespiratorio a causa de una asfixia mecánica por ahorcamiento. La hermana cuestionó la data de muerte del forense, ya que señaló que el hermano habría fallecido a las 21, pero que hubo gente que lo vio por lo menos hasta las 22.30. "Es imposible que haya fallecido a esa hora", afirmó.

La familia contó que habló con la fiscala García Pisacic y con la auxiliar Laura Moyano, "no tienen nada , dijeron que faltan los estudios que le hicieron, le realizaron análisis de sangre y orina. Le sacaron muestras. Lo último que nos dijeron es que los resultados van a demorar por lo menos 15 días". " García Pisacic me dijo que mi hermano se suicidó pero si no tiene todos los estudios no me puede decir eso", expresó la hermana.



El único de los familiares que vio el cuerpo del joven fue el hermano que lo encontró y "salió gritando pidiendo ayuda". Luego llegó la policía y ningún familiar pudo ingresar.

La hermana señaló que cuando bañaron el cuerpo "tenía golpes en la costilla y en los dos hombres y raspones cerca de la cintura". "Cuando fui a retirar el cuerpo estaba todo lleno de sangre, (dos trabajadores del servicio de sepelio) de Pieve lo limpiaron un poco, lo llevaron en la bolsa del forense para ponerlo en el cajón. Después lo llevaron a la casa, le pusieron gaza y vendas porque seguía sangrando el cuerpo. Lo maltrataron muchísimo", manifestó.

El joven se dedicaba a la venta de hojas de coca y cigarrillos, según contó la hermana. Dijo que el hermano no tenía consumo problemático de sustancias, y que consultó con sus amigos y le ratificaron esto.

"Los amigos comentaron que lo habían visto asustado", señaló la hermana. Por otro lado, dijo que sus hermanos lo había visto bien, no notaron que él estuviera en una situación límite. "Los amigos dicen que a él no le pasaba por la cabeza que se iba a suicidar", indicó.