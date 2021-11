Juan Martín del Potro sigue insistiendo en regresar al circuito internacional y por eso continua con los entrenamientos, con la gira de polvo de ladrillo sudamericana como meta. Tras la cuarta operación en su rodilla derecha y con dos años y medio de inactividad a cuestas, el tandilense tiene en claro que no le quedan muchas posibilidades de éxito, por lo que avanza con pasos muy cortos en busca de volver a las canchas.





"Entrenamiento", escribió Del Potro en su cuenta de Twitter, junto a cuatro fotografías en las que está practicando en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino. En las imágenes se lo puede ver sin rodillera, algo que no era habitual en los entrenamientos anteriores que había publicado el tenista o su equipo de comunicación.

La práctica sobre polvo de ladrillo tampoco es casual, ya que el objetivo que se propuso Del Potro es participar en la gira sudamericana sobre arcilla, después del Abierto de Australia. “En Argentina jugué muy poco; hay alternativas que tocan el lado emocional y voy a ir por ahí”, dijo Del Potro en septiempre en Nueva York, cuando participó de una exhibición con John McEnroe durante la disputa del US Open.

Como publicó Página/12, los organizadores del Córdoba Open ya hicieron gestiones para poder contar con el ex número tres del mundo. "Estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo", dijeron desde la organización el mes pasado. Y si bien no hubo ninguna comunicación oficial, Tennium, la empresa dueña del Argentina Open, también está interesada en que el campeón del US Open 2009 pueda dar el presente en el torneo de Buenos Aires. Según confirmó este diario, Del Potro quiere estar en el torneo y los organizadores quieren que esté el tandilense.

El eventual regreso, si la rodilla lo permite, podría darse después del Abierto de Australia. El Córdoba Open se jugará del 31 de enero al domingo 6 de febrero de 2022 en el estadio Mario Kempes, mientras que la semana siguiente, del 7 al 13 de febrero, se jugará el Argentina Open. Y la gira continúa la semana posterior en Río de Janeiro, un ATP 500 que es propiedad de IMG, la empresa que representa al tandilense.

Del Potro jugó seis veces de forma oficial en la Argentina. Sólo en 2006 lo hizo en el ATP de Buenos Aires, cuando tenía 17 años: recibió una invitación y perdió en la primera ronda con el español Juan Carlos Ferrero en tres sets. Las otras cinco correspondieron a series de Copa Davis. Ahora, después de cuatro operaciones de rodilla y tras más de dos años y medio sin jugar, es probable que sera el escenario ideal para el regreso.