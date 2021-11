Desde Santa Fe

El proyecto del gobierno de Omar Perotti –que presentó el bloque de senadores peronistas cercano a la Casa Gris- para declarar la “emergencia en seguridad” en la provincia hasta el 31 de diciembre de 2022, quedó varado en el Senado, a pesar de que tenía preferencia para ser tratado en la sesión de ayer, la última del período ordinario. En los papeles, era la preferencia número uno, pero en la práctica no se trató por “la falta de consenso”, como se calificó el freno de mano que le aplicaron el bloque de Armando Traferri y sus siete colegas de la UCR que responden a Felipe Michlig. En la Cámara de Diputados, el tema ni siquiera figuró en la agenda de la comisión de Labor Parlamentaria. Ahora, la expectativa es que una convocatoria de Perotti a los jefes de bloques la semana que viene –para tratar los temas de las sesiones extraordinarias- pueda impulsar el trámite de la ley.

El proyecto que declara la “emergencia en seguridad” en Santa Fe por un año es del Poder Ejecutivo, aún cuando –a pedido del propio Perotti- lo presentaron los seis senadores del bloque Lealtad: Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Ricardo Kaufmann, Cristina Berra y Eduardo Rosconi. El jueves pasado, Calvo solicitó preferencia para tratar el asunto en una sesión, que fue la de ayer. “Es lo que acordamos en la comisión de Labor Parlamentaria”, explicó.

La propuesta se aprobó por unanimidad. La preferencia quedó como la número uno, aún cuando el expediente pasó a cinco comisiones: Seguridad Pública, Legislación del Trabajo, Economía, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

Sin embargo, ayer cuando llegó el turno de tratar los asuntos prioritarios, la ley de emergencia en seguridad ni se mencionó. “¡Preferencia número uno!”, anunció el secretario parlamentario Rafael Gutiérrez (h). Miró a Calvo a la espera de que alguien dijera algo. La única respuesta fue el silencio.

Antes del freno, hubo varios reproches políticos a Perotti, desde el bloque radical. Michlig se quejó por un supuesto “déficit”, que calificó como “tremendo”, acerca del la falta de “respeto a la institucionalidad, al diálogo y a los buenos procedimientos del Poder Ejecutivo. Lo más grave y doloroso es que el gobierno no dialoga y no reconoce absolutamente nada de lo que hace la oposición, que es constructiva”, se autoelogió. “Le hemos votado distintos proyectos para tenderle la mano al gobernador. En cambio, Perotti no hace lo mismo, ni con los intendentes y presidentes de comunas opositores, incluso con los justicialistas que piensan diferente. Perotti ignora a los que pensamos distinto”, pasó la factura.

Su colega, Germán Giacomino coincidió con la presunta “falta de acción” de Perotti. A dos años de gestión, el gobierno de Santa Fe ha perdido la responsabilidad, el compromiso, el deber, el cometido, la tarea, la competencia. Y han perdido las elecciones. Han perdido el rumbo en las cosas que le pasan en la provincia, como la inseguridad. ¡Miren lo que pasa en Rosario! –reprochó. El cruce político fue uno de los momentos más tensos de la sesión, que después terminó entre bromas y anécdotas familiares.

En la Cámara de Diputados, la emergencia en seguridad ni siquiera estuvo en la agenda de ayer, a pesar de que el bloque socialista tiene una iniciativa similar que presentó el 21 de octubre. El proyecto de los “catorce socialistas” –como se llaman-, más el radical Fabián Palo Oliver y Amalia Granata declara la emergencia por un año hasta el 31 de diciembre de 2022, que es el mismo plazo que propone el gobierno de Perotti, en el texto que impulsa el bloque de senadores Lealtad.

“En la comisión de Labor Parlamentaria en Diputados lo único que se conversó fue la posibilidad de que Perotti convoque a los jefes de bloques a la Casa Gris para tratar la agenda de temas para el período de sesiones extraordinarias. La audiencia podría realizarse el martes o miércoles”, dijo a Rosario 12 uno de los legisladores que será convocado. “Vamos a escuchar y veremos”, dijo.

“El proyecto de emergencia en seguridad del socialismo está en la Cámara, pero no se trató. Hasta que no tengamos la reunión con el gobernador, no creo que se discuta. Después de esa reunión con Perotti, creo que el panorama va a estar más claro porque seguramente se conversará sobre los proyectos a considerar en extraordinarias”, agregó.