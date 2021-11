En una fecha emblemática para el movimiento de mujeres, ingresó una denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado provincial jujeño Marcelo Nasif del bloque oficialista. La víctima se presentó con el patrocinio de las abogadas Claudia González y Natacha Freijo, quienes presentaron la denuncia en el Juzgado Especializado en Violencia de Género N°2 y solicitan medidas preventivas para la víctima.

Hoy se presentará en la Legislatura provincial copia de la denuncia y una nota para informar el caso en ese poder del Estado, y si el legislador no se ajusta a derecho es posible el pedido de desafuero. El mandato del legislador es hasta el 2023.

La víctima, es una joven que trabajaba precarizada para el legislador Nasif, y prestaba servicios administrativos, políticos y de limpieza en la sede partidaria “Encuentro jujeño”. Su remuneración laboral era a través de un plan social y un dinero en mano.

Ella detalla situaciones de acoso laboral y manipulación de poder. Por ejemplo relató en un fragmento que “tenía que soportarle todo tipo de conductas inapropiadas de carácter sexual en el ambiente laboral. Tanto que el demandado normalizaba esos hechos o no le daba importancia. La actitud del diputado siempre fue desubicada y con otras intenciones”.

También describe en el escrito los acosos permanentes con contactos físicos innecesarios: “me agarraba del cuello, me daba palmadas en la espalda e incluso llego una vez a tocarme la pierna”. El legislador emitía comentarios machistas contra la víctima delante de otros trabajadores: “es linda, tiene una linda delantera”.

También el hombre le realizaba insinuaciones, gestos sexuales o comentarios fuera de lugar, me ponía caras, me guiñaba el ojo o me hacía sonrisas. Me decía cosas como “sacate el barbijo” (para ver mi cara) o “vení saludame”, infantilizándome.

Situaciones repudiables hasta que lo más grave sucedió en abril del 2021, cuando la joven esperaba cobrar, Nasif la llamó por teléfono y quedó en buscarla en un lugar público, “En ese momento creí que me pagaría y se iría, pero llegó en su camioneta y me indicó que subiera con él”.

“Me entrego un poco de dinero y me dijo “ahora buscamos el resto en la casa”. Arrancó y en el camino fue hablando de la sede, del partido, de la pandemia. Siempre le hable y le respondí con respeto, nunca imagine que tuviera otras intenciones. Cuando llegamos a su casa en el Barrio Cuyaya, me dijo que bajara y le pregunté si estaba Gilda, su esposa, pero no me respondió.

Cuando bajé, me indico que pasara y volví a preguntarle por Gilda, porque por dentro rogaba que ella estuviera en la casa. Yo tenía el celular en la mano, cuando pasé, me lo sacó y lo puso en un mueble que tiene al costado de la puerta de entrada. Allí empezó a desprenderse la camisa, me agarro de los brazos, me apoyo contra su pecho y me dijo: “si estás conmigo tengo algo para vos, un contrato” Yo me zafé y me alejé, estaba muy asustada sin saber qué hacer y le dije: “Noooo Marcelo!!! NoooOOO!!!!...”

Después de ese hecho, el hombre la llevo al centro de la ciudad y antes de bajar de la camioneta le advirtió: “pensá lo que te dije cualquier cosa me llamas”. "Me bajé y me puse a llorar mientras caminaba. Sin saber qué hacer, es que decidí callarme por un tiempo, por miedo a perder lo poquito que había conseguido después de 6 años de trabajo y en negro y decido hacer esto público porque no quiero que otra persona pase por lo mismo y quiero que la gente sepa qué clase de persona es el diputado Marcelo Nasif”, explicó la mujer.

Denunciado anteriormente



Nasif es legislador provincial reelecto en la lista del Frente Renovador que en su momento encabezaba el vice gobernador Carlos Haquim, que integra el Frente Cambia Jujuy, fuerza política que responde al gobernador de la Provincia Gerardo Morales.

El legislador tiene denuncias anteriores y le costó que lo saquen del bloque. Fue denunciado por un empleado de la legislatura, porque Nasif se quedaba con un porcentaje del salario ya que manejaba planes sociales. Esa investigación quedó sin efecto, porque el fiscal Aldo Lozano que responde al oficialismo resolvió que el delito no encuadraba una figura penal.

En este 2021 presentó un proyecto de “Ficha limpia” para que las personas que accedan a cargos públicos no tengan antecedentes penales o condenas. Años atrás trascendió su posición en defender el trabajo infantil. Nasif tiene antecedentes de otras denuncias de violencia y hasta de su ex pareja e hijos que tienen una perimetral, y ahora deberá enfrentar una nueva denuncia, y la Justicia debe garantizar y resguardar a la víctima para evitar situaciones de violencia y amenazas.

Con fueros, pero no inmune

Tras la presentación judicial, la abogada González expresó que “hay una obligación del Estado de erradicar prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Presentamos la denuncia contra el diputado Nasif por hechos gravísimos de acoso laboral, acoso sexual y no descartamos la posible comisión de un hecho ilícito de instancia privada por lo cual hemos pedido la intervención del fiscal especializado en Violencia de género para que intervenga. Nos urge la protección de la denunciante y lo lograremos con las medidas cautelares que solicitamos en el juzgado”.

Respecto a los fueros del legislador, la abogada expreso que “Si bien es cierto que el señor Nasif tiene fueros, no son indemnidad para no cumplir la ley, estamos hablando de un presunto delito de instancia privada”, aseguró González.

Además, resaltó que “la denuncia fue presentado con los informes psicológicos que dan cuenta de que la denunciante está ubicada en tiempo y espacio, que manifiesta un estrés post traumático y no fabula, que hace referencia a hechos puntuales, es decir, son hechos que nosotros demostramos”, sostuvo la abogada.

Sin embargo, González, que también preside la Asociación de Abogados de Jujuy, comento la gravedad de las denuncias por violencia de género, “los juzgados en violencia de género están trabajando, pero tenemos malos precedentes porque cuando la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, luego sufre represalias” señaló la abogada, por el caso de la titular del Juzgado de violencia N°1, Mónica Cruz Martínez.

“Libró medidas cautelares contra un legislador (Rubén Rivarola, presidente del PJ y legislador, denunciado por violencia de género) y ahora tiene un jury de enjuiciamiento. Cuando no se le imputa ninguna falta, ni ningún desconocimiento del derecho. Esos son claros actos de disciplinamiento, no vamos a tolerar. Queríamos juicios por concurso porque esa es la garantía no solo de idoneidad, sino la independencia del poder judicial, eso necesitamos”, afirmó la letrada.

“Esto va creciendo, hay una falta de respeto a la división de poderes, hay una intromisión inaceptable tanto del poder ejecutivo como el Legislativo en asuntos que son propios del poder judicial. El poder judicial es el garante y el intérprete último de la Constitución. Si no tengo una Justicia independiente, no tengo garantías esenciales y todo el sistema republicano está en riesgo” finalizó.

Multitudinaria marcha para decir No a la violencia

Cerca de diez cuadras reunió la convocatoria de la multisectorial de Mujeres, diferentes colectivos feministas, políticos, sindicales, sociales y disidencias, quienes marcharon por las calles céntricas de la ciudad en un 25N para decir no a la violencia a las mujeres.

También se replicaron en el interior como en Tilcara, Humahuaca, Libertador y San Pedro que reclamaron el cese a la violencia, y vale recordar que la provincia se encuentra en emergencia Pública en Materia de Violencia de Género.

En la plaza hubo carpas de organismos nacionales como el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación con un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo en torno a señales tempranas y primeros abordajes de las situaciones de violencia.

La marcha inició y finalizó en la plaza con un acto, después de un extenso recorrido por la ciudad. Hubo una perfomance de la colectiva de actrices feministas, y se realizó la lectura del documento para erradicar la violencia a mujeres y disidencias.

Los principales puntos de la demanda de la marcha fue: “la deuda sigue siendo con las mujeres, no con el FMI. Porque en nuestro país sigue muriendo una mujer por día a manos de la violencia machista extrema y la omisión estatal”.

“Sin políticas de Estado y sin recursos, no hay forma de parar los femicidios. Por eso exigimos al gobierno provincial que se destinen recursos suficientes para la declaración de emergencia que logramos concretar con la Ley Iara” expresaron en el documento.

La columna pasó por el Ministerio Público de la Acusación donde pidieron la renuncia del titular fiscal general Sergio Lello Sánchez por las denuncias de violencia de género. Una de las víctimas contó la violencia que se ejerce en esa fiscalía, las amenazas y la violencia que vive hace 5 años. “Ahí adentro todas estamos sufriendo violencia, pido justicia, es el momento que tenemos para apoyarnos entre todos. Basta de persecución” expreso María Eugenia Ríos y pidió que “no tengan miedo que denuncien” mensaje a sus compañeros.

Luego continuó la marcha hasta el Consejo de la Mujer con reclamos concretos hacia la titular Alejandra Martínez, como por ejemplo que se destine un presupuesto para atender a las víctimas de violencia de género .

La marcha estuvo encabezada por familiares de víctimas de femicidio, padres del dolor que pidieron celeridad en las causas de violencia de género y femicidios. Sobre todo los casos de Iara Rueda, Alejandra Alvarez, Gabriela Mazala, Cesia Reynaga que han enlutado en el mes de setiembre de 2020 a la provincia de Jujuy.

En esta nueva marcha se sumaron Mujeres Derribando Barreras, Abigail Torres comento que “decidimos sumarnos y participar para solidarizarnos con esta fecha tan importante y para decir que las mujeres con discapacidad también sufrimos violencia: libres, vivas e incluidas nos queremos”.