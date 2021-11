Un sábado lluvioso, el músico Juan Rosasco fue a ver una obra de teatro con un amigo al Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, y cuando salieron de la función se pusieron a recorrer el lugar. “En un momento nos quedamos en el patio central, empezamos a hablar fuerte y nos dimos cuenta que volvía el eco”, recuerda Rosasco. “Y me empecé a preguntar cómo habrán sido los gritos de cuarto a cuarto en los años de dictadura; lo que habrán vivido todos esos pobres chicos y chicas que fueron torturados por estos infames”, reconstruye el cantante y compositor. La escena fue tan conmovedora que esa misma noche en su casa compuso “Gritos de madrugada”, una canción dedicada a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, H.I.J.O.S y a los organismos de derechos humanos.



La canción forma parte de Norte (2021), el disco que acaba de publicar Juan Rosasco en Banda, su proyecto grupal. “Y la canción cayó sola, uno a veces es un canal”, dice el músico. En el video, participan referentes de los organismos de D.D.H.H. como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Elsa Pavón, de Abuelas de Plaza de Mayo, e hijos de desaparecidos como el periodista y músico Camilo García y la legisladora porteña Victoria Montenegro. El círculo perfecto de la canción lo cierra la colaboración de Palo Pandolfo, fallecido hace en julio pasado. “Tenía que ser Palo, porque siempre estuvo parado en la vereda del bien. ‘El amor es el compromiso’, dice la canción y Palo siempre estuvo comprometido con sus actos y sus palabras. Lo humano con lo artístico tienen que ir de la mano”, sostiene Rosasco. “No se puede creer lo que pasó con Palo, será la ley de la vida… bueno, es uno de los temas que más orgulloso me tienen”.

La presentación del disco será este sábado 27 de noviembre a las 20.30 en el Teatro Gastón Barral, Rawson 42, con entrada libre y gratuita. Y es la suma de tres EP que el grupo lanzó en estos años: Niebla de otoño (2018), Mañanitas (2019) y Norte (2021), “No teníamos discos físico desde 2014, así que para nosotros es una felicidad enorme editar Norte”, celebra Rosasco, un músico de vieja escuela. Con la producción de Walter Piancioli, de Los Tipitos, el hilo conductor de estos nueve temas es la búsqueda por una canción pop. "Walter es un genio total de la producción, además de gran compositor. Y creo que logra que todas suenen familiares más allá de ser de momentos distintos”, dice. “Hay varias cosas que emparentan a ambas bandas, como el piano. Yo recontra necesito el sonido del piano para la banda. Y también el tema vocal va de la mano; nosotros cantamos los cuatro, nos interesan los arreglos vocales”.

Además de Pandolfo, el disco tiene casi una voz invitada en cada canción. Leo García suma su impronta en la popera “Niebla de otoño”, Raúl Ruffino colabora en la melancólica “Un río a mis pies”, Dani Suárez le suma color vocal a “Mañanitas” y la tanguera Mariana Mazú brilla en “Luciérnaga”, la última del disco. En tanto, Daniela Herrero hace lo suyo en la canción que le da nombre al disco, que también cuenta con un video recién estrenado y tiene un estribillo irresistible. “Son gente que uno admira y que vas conociendo en el camino. Daniela, por ejemplo, tiene una voz maravillosa y también es una gran actriz. ¡Y Leo García es un ser de luz!”, se entusiasma el cantante, tecladista y guitarrista. En vivo, estará acompañado por Sergio Maza (bajo y voz). Bruno Fornasari (batería y voz) y Gonzalo Fernández (guitarras).

-¿A qué se debe el nombre del disco?

-“Nuestro norte es un milagro… de pie y enteros", dice el estribillo de la canción y tiene que ver con encontrarse. En los momentos difíciles uno trata de buscar. Y me gusta la idea del norte como foco. Me gustan muchas disciplinas, como el teatro o la historia, y siempre me costaba hacer muchas cosas juntas, porque soy muy obsesivo. Entonces, me encontré en un momento haciendo tres o cuatro cosas juntas pero no me podía focalizar. Y focalizar es reunir energía. Hago muchas cosas, pero me dedico a la música. Es hermoso encontrar tu norte y hacer lo que te pida el corazón.