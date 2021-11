La Justicia porteña solicitó este viernes la detención del adolescente de 17 años por haber golpeado el viernes pasado al empleado de un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat. El hombre sigue internado en una clínica de Flores con “pronóstico reservado” y su estado es “delicado”. Por otro lado, el abogado del agresor justificó el accionar de su defendido manifestando que se debió a una "reacción instintiva".



El pedido de detención al adolescente por "lesiones gravísimas y tentativa de homicidio" contra Arturo López, de 66 años, fue formulado por el fiscal Mauro Tereszko, de la Fiscalía Penal Juvenil del mismo Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y ahora deberá decidir la jueza Carla Cavallieri si da lugar a la solicitud.

Myriam Luna, abogada y exmujer del playero que se encuentra hospitalizado, manifestó en declaraciones al canal IP que “en las próximas horas seguro va a haber noticias. El padre del agresor dijo que se había presentado, pero no fue así. Es mentira que declaró, nunca se presentó y ahora está prófugo”.



“Estoy más preocupada por la salud de Arturo, que no ha cambiado demasiado y sigue siendo grave. En cuanto al agresor, no se sabe el paradero y no fijó domicilio”, explicó la letrada.

Nuevo parte médico





En un nuevo parte médico difundido por el médico Joan Vega en la puerta de la Clínica Iteba, donde se encuentra hospitalizado López desde el viernes pasado con un diagnóstico de “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y con riesgo de vida”, aclaró que “el pronóstico es reservado” y su estado es “delicado”.

La evolución del hombre “ha sido muy parecida en las últimas 48 horas. Sigue en un estado de somnolencia, la respuesta neurológica ha sido muy parecida, con estímulos internos y apertura ocular al dolor”, explicó el médico.

A su vez, recalcó que el playero “no está sedado” y ratificó que “el momento es agudo, puede pasar de todo, puede evolucionar tanto positiva como negativamente. Hay que darle tiempo a la evolución neurológica, hay que esperar”.

El abogado del agresor dijo que fue una "reacción instintiva"





En tanto, el abogado José Pereyra, defensor del adolescente, confirmó al canal C5N que este jueves por la noche se presentó con su cliente ante la fiscalía porteña para "estar a derecho" y explicó que el joven "está en su casa, contenido por su familia". "Estamos esperando cómo es la evolución del señor que está lesionado para ver la fiscalía qué temperamento adopta y cuál es la imputación que le notifica a mi cliente”, sostuvo.

El letrado manifestó sobre el accionar de su defendido que “hubo una discusión que empieza 40 minutos antes” de lo que se observa en el video donde "hubo una discusión entre el menor y el empleado de la playa de estacionamiento".

"(López) habría tenido alguna respuesta agresiva con la madre y eso provocó una reacción instintiva" por parte del menor, que respondió aplicándole la trompada en la cara al playero.