Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol a los 40 años. El ídolo de Newell's comunicó su decisión en redes sociales. "Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar, que como jugador no queremos que llegue, el momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo porque son muchos años de carrera", escribió Maxi. "Me vacíe por completo, no tengo nada más para dar", explicó.