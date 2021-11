El periodista de General Güemes Angel Teseira fue golpeado de forma brutal el pasado miércoles 24, y desde entonces se encuentra internado con tres fracturas en el pómulo izquierdo, una en la base del ojo por lo que será trasladado al hospital San Bernardo en la capital salteña para que evalúen su situación ya que es probable que deba someterse a una cirugía riesgosa.

El comunicador radicó la denuncia el mismo día en el que fue atacado y señaló como su agresor a Miguel Cenzano "alias Pupo". Su preocupación radica en que el acusado continúa en libertad a pesar del tiempo transcurrido. En el caso interviene el fiscal Gustavo Vilar Rey.

Teseira tiene 61 años, realiza corresponsalías para Cadena Máxima y también informa mediante su perfil de facebook. Contó que la agresión se dio cuando fue a realizar una cobertura por pedido de vecinxs ante la obra de refacción en una pasarela que empezó el municipio hace tres meses y se encontraba demorada.

"Hace tres meses que los vecinos no podían pasar de un lado al otro, tenían que pasar por los paso niveles (...) Fui a hacer el informe porque había vecinos que querían hablar. Estaba preparando la cámara y el micrófono, apareció (Cenzano) de forma violenta", relató Teseira.

La obra habría sido encargada por el municipio a exempleados del ingenio San Isidro que formaron una cooperativa, el hombre que agredió a Teseira formaría parte de ésta. El periodista explicó que quiso quitarle el celular y que él intentaba impedirlo ya que es una herramienta de trabajo, por lo que este hombre lo arrastró 80 metros golpeándolo en la espalda y luego lo golpeó en la cara provocándole las fracturas en el pómulo y debajo del ojo.

Teseira contó que una médica que lo asiste le explicó que esa golpiza le podría haber provocado un desprendimiento de retina, este lunes será trasladado para que se evalúe su situación en el Hospital San Bernardo ya que podría requerir una cirugía por la fractura causada debajo del ojo izquierdo. "Tengo el ojo todo rojo por el derrame que tuve y por el golpe, de casualidad no hubo desprendimiento de retina", expresó Teseira. La cirugía deberá ser "milimétrica", explicó Teseira y sería de riesgo para la visión de su ojo izquierdo. Además no puede alimentarse bien por la fractura de pómulo, y se encuentra con alimentación líquida, ya que no puede masticar.

El periodista explicó que fue un médico legal de la policía a verlo en el hospital y vio la historia clínica y el diagnóstico médico. "Lo que me está faltando aportar a la Fiscalía son los videos que tengo", explicó. En ese registro audiovisual pudo grabar a su agresor quien lo amenaza diciéndole "rajá a la mierda de acá, te voy a volver a hacer cagar".

Según explicó Teseira, el 18 de octubre ya se había dirigido a ver la obra de la pasarela, y "esa vez (Cenzano) ya reaccionó de manera amenazante, me dijo que me retirara, que 'ustedes hablan y critican'", sostuvo. "El viernes al mediodía le hicieron una nota telefónica a Cenzano, y niega todo, dice que no me agredió, da sus argumentos. Él tiene derecho a la defensa. Cotejando los videos con lo que él dice, la mentira está a la vista". Además señaló que Cenzano es boxeador y tiene una escuela de boxeo, por lo que dedujo que sabe dónde y cómo golpear. El comunicador consideró que si no hubiera tenido un buen estado de salud previo, Cenzano podría haber atentado contra su vida con esta golpiza.

El periodista advirtió que el intendente Sergio Salvatiera lo llamó tras la agresión sufrida aunque luego el funcionario fue de visita por una actividad en el hospital pero no se acercó a verlo. Se quejó de que hay una ausencia notoria y una falta de pronunciamiento de las autoridades políticas de General Güemes. "El intendente dice que condena y repudia todo esto, pero Cenzano sigue trabajando en la (obra de la) municipalidad, él no lo denunció, podría haber mandado un mensaje a la sociedad de esa manera" sostuvo Teseira. Consideró además que "el fiscal está actuando de manera preocupante, por lo menos lo hubiera detenido, debería de ponerse del lado de la víctima", manifestó.

Desde la Asociación de Periodistas de Salta (Apes), su presidente Fernando Climent, dijo que vienen hablando y acompañando a Teseira y que emitirán un comunicado y nota al intendente, al Concejo Deliberante y al fiscal de General Güemes en el transcurso de esta semana.

"Quisiera que la Justicia actúe con firmeza para que estas agresiones a la prensa se terminen, estamos viviendo tiempos muy violentos de parte del poder político en el interior por ir a sacar una foto o a filmar", expresó Teseira. Además dijo que el periodismo para él es "una pasión" y "un deber escuchar a la gente".