Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti comenzó el operativo de vacunación con la tercera dosis contra el covid. La etapa que arrancó ayer incluye a todos los geriátricos de la provincia, en los que residen y trabajan más 20.000 personas, pero después la aplicación del refuerzo se extenderá a los mayores de 60 años. “Es un gran día”, lo calificó la ministra de Salud Sonia Martorano, al enfatizar los logros de la campaña: en Santa Fe, el 73% de la población en general ya tiene el esquema de vacunación completo con dos dosis. “Un número muy alto”. Y lo mismo ocurre entre los más chicos: el 70% de niñas y niños de 3 a 11 años y el 85% de los adolescentes de 12 a 17 ya están vacunados. Los más remisos son los de 18 a 39 que en su mayoría se aplicaron la primera dosis, pero les falta la segunda, a pesar de que ahora no necesitan pedir turnos. Martorano anunció que el jueves estará en Santa Fe la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti y uno de los temas de la agenda será el “pase sanitario” que exigirá en esquema de vacunación completo -en principio- para los “megaeventos, en espacios abiertos y cerrados”, esto es partidos de fútbol, espectáculos deportivos y recitales, entre otros. Martorano aportó otro dato: el 90% de la variante que circula en la provincia es Delta.

La ministra de Salud cumplió ayer con el clásico: la conferencia de prensa en simultáneo con su segundo en la cartera, Jorge Prieto. Ella en Rosario y su colega en Santa Fe. El objetivo: anunciar el comienzo de la vacunación en todos los geriátricos de la provincia con la dosis de refuerzo. La primera se aplicó en febrero –hace nueve meses-, siguió la segunda, la antigripal, y ahora la tercera. “Son más de 20.000 personas a vacunar porque contamos los residentes y los trabajadores de la salud”, explicó. La tarea la realizarán doce equipos móviles con base en Rosario y Santa Fe que se desplegarán en la zona sur y en el centro norte. “La prioridad es completar esquemas antes del verano y después comenzaremos con los refuerzos en los mayores de 60 años”, adelantó.

Martorano describió la “alta adhesión” que tiene la vacuna en Santa Fe:

*3 a 11 años. “Más de 400 mil niñas y niños de 3 a 11 años ya se vacunaron. "¡Esto es maravilloso!", festejó. “Estamos en el 70%. Vamos a insistir ante los papás, mamás y los pediatras para que los niños de 3 a 11 se acerquen a la vacunación, que es realmente segura. Es Sinopharm, fabricada con virus inactivos, la vieja receta de las vacunas. En este período de más de 400 mil dosis hemos hecho un fuerte seguimiento de eventos adversos, y realmente es una vacuna muy segura. Le pedimos a ese 30% que aún falta vacunar, que se acerque”.

*12 a 17 años. “Es un universo de 300 mil adolescentes y jóvenes de 12 a 17 y 254.000 ya se vacunaron. Así que estamos en el 85%”, reveló. “Es importante porque la gran diferencia con la vacunación en Europa y Estados Unidos es que nosotros comenzamos mucho antes que ellos a vacunar a los niños de 3 a 11 años y hoy (por ayer) arrancamos con la tercera dosis de refuerzos en mayores de 70 años (en geriáticos). Entonces, eso que recién comienza en Europa, en la Argentina ya lo estamos haciendo”.

*18 a 39 años. Son los más remisos. “Hacemos un fuerte llamado a este grupo de 18 a 39 años, que se aplicaron la primera dosis, pero no la segunda. Les pedimos que se acerquen, las dosis están disponibles. Ni siquiera tienen que solicitar turnos. Es importante completar los esquemas. La inmunización y la prevención son fundamentales. Una sola dosis no es suficiente. Fíjense que en Santa Fe comenzamos a aplicar la tercera. Lo trascendente es completar los esquemas de vacunación”, exhortó.

*El 73% vacunado. “Santa Fe ya tiene el 73% de la población en general con el esquema completo con dos dosis. Un gran número”, dijo Martorano. “Así que ahora, vamos avanzar en los refuerzos”.

*El pase sanitario. “Lo conversamos el viernes en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Hay que generar seguridades. En la provincia ya se habilitaron las actividades con un 100% de aforos y una muy buena fotografía: pocos casos, baja ocupación de camas, los internados en terapia en general son no vacunados. Y la pandemia que se ve en Europa, que nos preocupa, tiene que ver con los no vacunados, entre ellos los chicos de 6 a 14 años”. El “pase sanitario” se aplicará en todo el país –explicó-, habrá una norma nacional y en principio se exigirá el esquema de vacunación completo para participar en los megaeventos, tanto abiertos como cerrados, aunque después se pueda extender a todas las actividades. Pero en principio será solo para megaeventos. El jueves, en la visita de Vizzotti, será uno de los temas de la agenda.

*90% es variante Delta. “En este momento, el virus que circula en la provincia el 90% es variante Delta”, dijo Martorano. “No hace mucho que nos preguntaban cuando llegaba Delta y hoy parece que esa variante no tiene tanta importancia. Delta está circulando. Y fíjense la importancia de la vacunación. Delta que fue tan grave y severa en el resto del mundo, pero aquí no tuvo tanto impacto y la única explicación lógica es que la vacuna fue la gran barrera de contención. ¿Cómo lo podemos aseverar?, más allá de que tenemos pocos casos. Porque los internados en terapia, en general son no vacunados”, explicó.